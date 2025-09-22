منتدى الشارقة للاستثمار 2025 منصة عالمية لتشكيل خارطة التنمية والاستدامة

الشارقة في 22 سبتمبر/وام/ يستضيف “مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات ” يومي 22 و 23 أكتوبر المقبل الدورة الثامنة من "منتدى الشارقة للاستثمار 2025" تحت شعار "قيادة التحول العالمي: استثمار نحو مستقبل مرن ومستدام". تطرح الدورة على جدول أعمالها محاور حيوية تشمل الاستثمار المستدام والمدن الذكية والاقتصاد الرقمي إلى جانب التصنيع الذكي والأمن الغذائي والسياحة وتنمية رأس المال البشري.

وتحمل هذه الدورة بعداً استثنائياً بانعقادها ضمن أجندة موحّدة مع "مؤتمر الاستثمار العالمي" الذي تستضيفه الشارقة لأول مرة لتكون منصة عالمية لرسم مستقبل الاستثمار المسؤول والتنمية المستدامة .

ينظَّم المنتدى مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار "وايبا" ووزارة الاستثمار وسيشكّل ملتقى جامعاً لقادة القطاعات الاقتصادية العالميين ومركزاً لتبادل الرؤى وبناء الشراكات وصياغة استراتيجيات تدعم نمو اقتصاد المستقبل.

وقال محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لـ "استثمر في الشارقة" إن الدورة المقبلة من "منتدى الشارقة للاستثمار" تستهدف قيادة حوار استباقي حول المسؤولية الجماعية لمجتمع الأعمال تجاه التحولات البيئية والاجتماعية والتكنولوجية التي تعيد تعريف أولويات الاستثمار في العالم ومن هنا نقدم بُعداً جديداً لدور الشارقة في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي من خلال تعزيز الحوارحول أدوات الاستثمار المؤثر وتسريع الحلول التي تربط رأس المال بالأثر.