"حرة مطار الشارقة " تستعرض فرص الاستثمار بقطاع الذهب بمعرض هونغ كونغ للمجوهرات

هونغ كونغ في 22 سبتمبر / وام / شاركت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي في معرض المجوهرات والأحجار الكريمة “هونغ كونغ2025 ” الذي عُقد بمركز هونغ كونغ للمعارض والمؤتمرات بحضور أكثر من 3000 عارض من مختلف دول العالم.

سلطت الهيئة الضوء من خلال منصتها في المعرض على خدماتها المبتكرة والمرافق والبنى التحتية المتطورة والحلول الاستثمارية التي توفرها للمستثمرين إلى جانب تعريف العارضين والزوار بالفرص الواعدة والإمكانات المتاحة ضمن قطاع صناعة الذهب والمجوهرات في إمارة الشارقة.

واستعرضت الهيئة المزايا التنافسية والتسهيلات التي تتيحها للشركات العاملة في قطاع صناعة الذهب والمجوهرات من خلال "مجمع الذهب والألماس والسلع" التابع لها والذي يعد أحد أكبر المراكز لمصافي الذهب في دول مجلس التعاون الخليجي ويضم أكثر من 55 مصفاة للذهب ويحتضن ما يزيد عن 250 شركة إقليمية وعالمية متخصصة في مجال صناعة وتجارة معادن الذهب والبلاتين والفضة والتيتانيوم.

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن مشاركة الهيئة في المعرض جاءت انطلاقاً من حرصها على تعزيز حضورها في أهم الفعاليات الدولية المتخصصة بهدف تسليط الضوء على البنية التحتية المتقدمة والمرافق والخدمات النوعية التي توفرها حرة مطار الشارقة الدولي للمستثمرين في قطاع الذهب والمجوهرات لا سيما ضمن مجمع الذهب والألماس والسلع الذي أصبح يشكل مركزاً إقليمياً رائداً يضم نخبة من الشركات العالمية في صناعة المعادن الثمينة .

وأشار إلى أن الهيئة استهدفت من المشاركة تعزيز التواصل مع أبرز الفاعلين في قطاع الذهب والمجوهرات من خلال لقاءات العمل التي عقدتها عبر منصتها في المعرض والتي شكلت فرصة مثالية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التعاون مع الشركات الإقليمية والعالمية بما يسهم في جذب استثمارات نوعية تدعم نمو القطاع في الشارقة وتُعزز من مكانة الإمارة مركزا محوريا لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات على مستوى المنطقة.