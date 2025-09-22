مسرحية "17 ساعة" لمسرح الشارقة الوطني تحصد جائزتين بمهرجان الإسكندرية

الشارقة في 22 سبتمبر/وام/ فازت مسرحية "17 ساعة" لمسرح الشارقة الوطني بجائزتين وشهادة تقديرية، خلال مشاركتها في الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح، التي أقيمت في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية برعاية وزارة الثقافة المصرية.

حصل العرض - الذي أقيم على مسرح الليسيه - وسط حضور جماهيري واسع، على جائزة أفضل ديكور ونالها الفنان ماجد المازمي، وجائزة أفضل ممثلة في دور أول وفازت بها الفنانة دلال شرايبي، فيما مُنح الفنان نصر الدين عبيدي شهادة تقديرية عن أدائه في العمل.

تأتي المسرحية، وهي من إعداد وإخراج عبد الله محمد، مقتبسة عن نص "تخريف ثنائي" للكاتب الفرنسي يوجين يونسكو، ويُجسّد العرض بأسلوب كاريكاتيري الصراعات اليومية بين زوجين حديثي الزواج، لتكشف من خلال التفاصيل البسيطة عمق الجهل بالمآسي والصراعات الكبرى المحيطة بهما.