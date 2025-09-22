"غرفة أبوظبي" تستضيف منتدى "توسيع آفاق التجارة بين أبوظبي وكوريا"

أبوظبي في 22 سبتمبر /وام/ استضافت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اليوم منتدى أعمال "توسيع آفاق التجارة بين أبوظبي وكوريا"، بالتعاون مع رابطة التجارة الدولية الكورية، وذلك بهدف فتح آفاق أوسع للفرص التجارية والاستثمارية المشتركة.

يأتي انعقاد المنتدى بأبوظبي في ظل النمو المتواصل في حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، والذي ارتفع بنسبة 11% مقارنةً بعام 2023 ليصل إلى 84.7 مليار درهم بنهاية العام 2024.

فيما شهدت التجارة غير النفطية بين إمارة أبوظبي وكوريا الجنوبية في الفترة نفسها نمواً بنسبة 42.5%.

وخلال العام الماضي، شهدت صادرات الإمارات إلى كوريا الجنوبية، ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 10% لتصل إلى 66 مليار درهم، فيما زادت الواردات من كوريا بنسبة 14% لتبلغ 18.7 مليار درهم.

وسجلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نمواً في عدد الشركات الكورية الجنوبية المنتسبة إلى عضويتها بنسبة 11.1% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يعكس تنامي مكانة الإمارة مركزا إقليميا وعالميا جاذبا للأعمال.

وتنشط الشركات الإماراتية في كوريا الجنوبية عبر أكثر من ثمانية قطاعات رئيسية، تشمل تجارة التجزئة والجملة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشغيل الموانئ، والشحن والتخزين، إلى جانب قطاعات التصنيع المتقدم.

وأكد سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي، وسعادة يون جين سيك رئيس رابطة التجارة الدولية الكورية أهمية ترسيخ الشراكات الاقتصادية بين أبوظبي وكوريا، ودور الابتكار والتنويع في فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار وتعزيز حضور القطاع الخاص في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال المرزوقي من جانبه إن المنتدى يجسد التزام غرفة أبوظبي الاستراتيجي بتمكين الشراكات العالمية التي تعزز النمو وتوسع آفاق التعاون وتدعم طموحات القطاع الخاص، مؤكدا أن التعاون مع رابطة التجارة الدولية الكورية يعكس الرؤية المشتركة للابتكار والتنويع ويعزز مكانة أبوظبي منصة رائدة للشركات الكورية الساعية إلى توسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية.

تضم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في عضويتها أكثر من 158,000 شركة مما يجعلها صوتًا مؤثرًا وفاعلًا للقطاع الخاص في الإمارة، وتضطلع بدور محوري في تمثيل مصالح مجتمع الأعمال، من خلال الدعوة إلى سياسات وتشريعات تعكس الواقع الاقتصادي وتعزز من تنافسية بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات الاستثمار والنمو المستدام.

ومن خلال تعاونها مع رابطة التجارة الدولية الكورية، التي تضم أكثر من 73,000 عضو، تسهم الغرفة في بناء جسر قوي بين مجتمع الأعمال لفتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار، مستندة إلى المنظومة الاقتصادية الحيوية في أبوظبي ودورها محركا للتوسع الدولي، ويتماشى ذلك مع خارطة الطريق الاستراتيجية للغرفة في تعزيز التنويع الاقتصادي ورفع معايير التميز عبر القطاع الخاص في الإمارة.

تضمّن المنتدى جلسات حوارية قادها خبراء، واجتماعات ثنائية منظمة، وجلسات متابعة استهدفت تحويل الحوار إلى نتائج عملية.

وشهد المنتدى فقرة مخصصة للتواصل المباشر بين الشركات الإماراتية والكورية لاستكشاف مشاريع مشتركة وفرص تعاون جديدة.

يمثل المنتدى بالنسبة للشركات العاملة في أبوظبي خطوة مهمة نحو دخول أحد أكثر الأسواق ديناميكية في آسيا، معززًا التزام غرفة أبوظبي بتمكين أعضائها من النمو بثقة والتوسع عالمياً.

وتواصل إمارة أبوظبي تعزيز مكانتها مركزاً جاذباً للاستثمارات الكورية، من خلال استقطاب عدد متزايد من الشراكات والمشاريع المشتركة في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة، والتصنيع المتقدم، والتكنولوجيا.

وبادرت العديد من الشركات الكورية إلى تأسيس عملياتها التشغيلية في الإمارة، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة والبيئة التنظيمية المرنة التي تتيح سهولة ممارسة الأعمال وتوسيع نطاق الاستثمار.