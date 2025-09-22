"الأولمبياد الخاص" يشارك في "مونديال" الكرة الطائرة الموحدة ببولندا أكتوبر المقبل

أبوظبي في 22 سبتمبر/ وام/ يشارك الأولمبياد الخاص الإماراتي في كأس العالم للكرة الطائرة الموحدة، لفئة السيدات، المقرر إقامتها في بولندا من 4 إلى 9 أكتوبر المقبل، بتواجد 16 دولة من مختلف قارات العالم.

وأعلنت لجنة المنتخبات اختيار 12 لاعبة، بينهن 6 لاعبات من فريق "الشريك الموحد"، هن أمل البلوشي، وحصة الجابري، ورقية البلوشي، ومروى خالد، وحنان البلوشي، وحصة البلوشي، بينما يضم فريق الأولمبياد الخاص 6 لاعبات أيضاً هن مهرة الكعبي، وزكية المازمي، وزليخة المنصوري، وخلود الشحي، وميثاء الفلاسي، وعائشة حاجي.

يرأس البعثة، سرور سعيد، مدير المنتخبات في الأولمبياد الخاص الإماراتي، ونجوى النعيمي نائبة لرئيس البعثة، بالإضافة إلى المدربين مبارك النعيمي، ومحمد الظاهري، وعايدة الحضرمي، إدارية، و"كاثلين باخ " اختصاصي علاج طبيعي".

وقال سعادة طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص إن المشاركة في البطولة، محطة نوعية تتماشى ورؤية الأولمبياد الخاص الإماراتي الرامية إلى تعزيز برامج الرياضات الموحدة، والتي تجمع الأفراد من ذوي الإعاقة الذهنية" اللاعبين" مع الأفراد من غير ذوي الإعاقة الذهنية" الشركاء"، في فرق رياضية، وفعاليات مجتمعية، لتشجيع الدمج، ونشر الوعي بأهمية الرياضة في النمو والتوعية.