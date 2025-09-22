نظام بحث وإنقاذ ذكي لـطلبة " أمريكية الشارقة" يفوز بجائزة عالمية

الشارقة في 22 سبتمبر/وام/ حقق مشروع "شاهين"، الذي طوّره أربعة من طلبة الجامعة الأميركية في الشارقة، المركز الثاني في مسابقة "تخيل المستقبل 2024–2025" التي تنظمها شركة "ديل تكنولوجيز"، بمشاركة 259 مشروعًا من 14 دولة.

يهدف المشروع إلى دعم عمليات البحث والإنقاذ في المناطق الصحراوية، من خلال جهاز ذكي يُثبت على الطائرات المسيّرة، يُمكّنها من رصد الأشخاص المفقودين بدقة، وإرسال مواقعهم الجغرافية إلى فرق الإنقاذ في الوقت الفعلي.

يحاكي المشروع خصائص طائر الشاهين، المعروف بسرعته وحدة بصره، إذ يعمل النظام على مسح مساحات واسعة من الصحراء بكفاءة ومرونة، ما يمنح فرق الإنقاذ وقتًا حاسمًا في حالات الطوارئ.

تم تطوير "شاهين" من قبل فريق طلابي يضم يوسف إرشيد، ومالك هادر، وأدهم المسلمي من قسم هندسة الحاسوب، وأحمد الصالح من قسم علوم الحاسوب، تحت إشراف الدكتور محمد الهاجري، الأستاذ المساعد في قسم علوم وهندسة الحاسوب بالجامعة.