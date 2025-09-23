دراسة: البيروقراطية تكلف الاقتصاد الألماني 67 مليار يورو خلال 2024

برلين في 23 سبتمبر/ وام/ أظهرت دراسة حديثة أجراها الاتحاد الألماني لشركات الأدوية البحثية، أن تكلفة البيروقراطية على الاقتصاد الألماني تقدر بنحو 67 مليار يورو خلال عام 2024، وهو ما يعادل نحو 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية /د ب أ/، عن الاتحاد قوله إن الأعباء الإدارية تقلل من الإنتاجية وتحجب موارد عن مجالات حيوية مثل البحث والتطوير أو الإنتاج.

وذكر الاتحاد في الورقة البحثية التي ستعرض اليوم الثلاثاء خلال فعالية "يوم قطاع الرعاية الصحية المبتكرة" في برلين، إنه في قطاع الصناعات الدوائية، تخصص ساعة من بين كل خمس ساعات عمل لتلبية التزامات التوثيق وإعداد التقارير.

وركزت الدراسة على تكاليف تلبية المتطلبات البيروقراطية، دون أن تأخذ في الاعتبار أي فوائد مالية قد تجنيها الشركات من البيروقراطية.

وأكد الاتحاد أن البيروقراطية ليست هدفا في حد ذاتها، بل تعد وسيلة لضمان الجودة والسلامة وسيادة القانون، وهي جميعها أسس ضرورية لاقتصاد سوق فعال.

من جهته قال كلاوس ميشلزن، كبير خبراء الاقتصاد في الاتحاد الألماني لشركات الأدوية البحثية، إن الهدف لا يتمثل في إلغاء القيود التنظيمية، وإنما في تحديثها، مؤكدا أن تبسيط الإجراءات وتسريعها وزيادة رقمنتها هو المفتاح لتحقيق ذلك.

وبحسب الدراسة، فإن نحو 51 مليار يورو من إجمالي التكاليف تعود إلى لوائح عامة، من بينها قانون العمل، ولوائح ضريبية وتجارية مثل محاسبات الرواتب وتوثيق ضريبة الشركات.

أما اللوائح الخاصة بكل صناعة فتمثل تكلفتها ما يقارب 16 مليار يورو، حيث يتحمل قطاع الخدمات المالية العبء الأكبر بسبب القواعد الصارمة لحماية المستهلك.

ويأتي قطاع التصنيع في المرتبة الثانية بتكاليف سنوية تبلغ 2.5 مليار يورو، أي ما يعادل نحو 1400 يورو لكل موظف.

