"دبي البحري" يعتمد برنامج فعالياته وسباقاته للموسم الرياضي الجديد

دبي في 23 سبتمبر/ وام/ أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن اعتماد برنامجه للموسم الرياضي 2025 - 2026، الذي يتضمن سلسلة من السباقات المحلية والدولية والكرنفالات والأنشطة البحرية المتنوعة، إلى جانب عدد من الفعاليات العالمية البارزة التي يستضيفها على شواطئ دبي.

ويستهل الموسم الجديد يوم 27 سبتمبر الجاري بسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدما على شواطئ جميرا، فيما يشهد شهر أكتوبر إقامة ثلاثة سباقات رئيسية لفئات القوارب الشراعية المحلية 43 قدما و60 قدما.

وتتواصل المنافسات في نوفمبر مع سباقات السفن الشراعية وقوارب التجديف المحلية وكأس آل مكتوم، إضافة إلى بطولتي الإمارات للشراع الحديث والتجديف الحديث، فيما يحتضن النادي في ديسمبر، نهائيات بطولة العالم للسباحة من الأول من ديسمبر إلى 7 ديسمبر الشهر نفسه، وبطولة العالم للزوارق السريعة "إكس كات" من 12 إلى 14 ديسمبر المقبل.

أما في يناير 2026 فتقام عدة بطولات أبرزها سباق التجديف الواقف والكاياك، وسباق الدراجات المائية، ومسابقة صيد الأسماك بقوارب الكاياك، إلى جانب مسابقة الألواح الطائرة.

ويستضيف فبراير مسابقة دبي لصيد الأسماك والجولة الثانية من سباق الدراجات المائية، فيما يشهد مارس بطولات للشراع الحديث والتجديف الواقف والكاياك والألواح الطائرة.

وتقام في أبريل الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك، ومعرض دبي الدولي للقوارب واليخوت في دبي هاربر من 8 إلى 12 أبريل المقبل ، قبل أن يختتم الموسم بالنسخة الـ35 من سباق القفال للسفن الشراعية التراثية فئة 60 قدما ، المقرر تنظيمه بين 24 أبريل و17 مايو 2026.

وأعرب أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة النادي، عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للرياضات البحرية.

وقال إن النادي يتطلع من خلال الموسم الجديد إلى تعزيز خطته الإستراتيجية 2025 - 2027، التي تهدف إلى التطوير المستدام واعتماد الحلول المبتكرة لترسيخ مكانة دبي والإمارات كوجهة رياضية وسياحية رائدة، مع تنظيم الفعاليات في مواقع متعددة تشمل شواطئ جميرا وجزر دبي ومنطقة حتا.