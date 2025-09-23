"سباق الحديريات" للمحامل الشراعية فئة 22 قدما ينطلق الجمعة

أبوظبي في 23 سبتمبر/ وام/ أعلن نادي نادي أبوظبي للرياضات البحرية، عن انطلاق "سباق الحديريات" للمحامل الشراعية فئة 22 قدما، بوم الجمعة المقبل بمشاركة أكثر من 50 محملا.

وأوضح النادي في بيان اليوم أنه تم فتح باب التسجيل للمشاركة عبر موقعه الرسمي، وانطلاق المحامل من نقطة البداية لمسافة 5 أميال بحرية، نحو خط النهاية أمام مقره على كورنيش أبوظبي.

كما أعلن عن ترتيبات تنظيم السباق وفق أعلى المعايير الفنية واللوجستية، لضمان سلامة النواخذة والبحارة والمحامل، والتزام الجميع باللائحة المنظمة، وتوفير أدوات السلامة والإبحار الآمن، والمواصفات الفنية المطلوبة للمحامل.

وأضاف أن برنامج السباقات التراثية والتقليدية، يتضمن سباقات فئات البوانيش للمحامل الشراعية، والمحامل 22 و43 و60 قدماً.