"ثقافة وسياحة أبوظبي" تعلن مشاركة أساطير كرة السلة في فعاليات “NBA”

أبوظبي في 23 سبتمبر/ وام/ أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالتعاون مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية “NBA”، عن مشاركة نخبة من أساطير الدوري في فعاليات "منطقة مشجعي NBA" التي تقام بالتزامن مع مباريات “NBA”أبوظبي 2025 المقدمة من "الشركة القابضة - ADQ"، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر المقبل في منارة السعديات.

وتشهد الفعاليات حضور نخبة من أبرز نجوم اللعبة عبر التاريخ، يتقدمهم أوسكار روبرتسون، وديريك روز، ومارك جاكسون، وجون ستاركس، ورودي غاي، ومايكل كارتر ويليامز، حيث سيشاركون في عدد من الأنشطة التفاعلية واللقاءات مع الجماهير، إضافة إلى حضورهم مباريات “NBA” التي تجمع فريقي نيويورك نيكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز يومي 2 و4 أكتوبر في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.