غدا انطلاق منتدى الرعاية الاجتماعية 2025 بمشاركة قادة الفكر وصناع القرار

أبوظبي في 23 سبتمبر/ وام/ تنطلق غدا فعاليات النسخة الثانية من منتدى الرعاية الاجتماعية 2025 في فندق هيلتون أبوظبي - جزيرة ياس، والذي تنظمه دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي على مدى يومين، تحت شعار "الجاهزية المستقبلية في الرعاية الاجتماعية: الإنسان، والممارسة، والسياسة".

يهدف المنتدى، الذي يأتي في إطار مبادرات عام المجتمع ، إلى استعراض آليات تطوير أنظمة الرعاية الاجتماعية وتلبية الاحتياجات المتجددة للمجتمعات في مختلف مراحل الحياة.

ويُعد المنتدى منصة رائدة تجمع نخبة من قادة الفكر والمتخصصين وصنّاع السياسات والمبتكرين في مجال الرعاية الاجتماعية من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، حيث تشمل فعالياته جلسات حوارية تفاعلية، وأحاديث ملهمة، ومقابلات مع الخبراء، وعروض بحثية، إلى جانب ورش تدريبية متخصصة، تتيح لمهني الرعاية الاجتماعية في أبوظبي الحصول على ساعات معتمدة للتطوير المهني المستمر.

ويصاحب المنتدى معرضا يسلّط الضوء على أبرز المبادرات والمشاريع المبتكرة في القطاع الاجتماعي، كما يركّز المنتدى على مناقشة الاتجاهات العالمية والتطورات المستقبلية في مجال الخدمات الإنسانية، واستكشاف إستراتيجيات استقطاب أفضل الكفاءات في القطاع الاجتماعي والحفاظ عليها، فضلا عن تسليط الضوء على الأساليب المبتكرة والتحولات الرقمية في الخدمات الاجتماعية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة واستدامة العمل الإنساني والاجتماعي.

وتحظى هذه الدورة من المنتدى بدعم عدد من المؤسسات الرائدة، حيث تشارك هيئة أبوظبي للرعاية الأسرية كراعٍ بلاتيني، بينما تنضم كل من هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي وشركة "طاقة للتوزيع" بصفتهما راعيين فضيّين، في حين تضطلع شركة “ديلويت الشرق الأوسط”، بدور شريك المعرفة، ما يعكس التزام جميع الشركاء برؤية موحّدة تسعى إلى الارتقاء بقطاع الرعاية الاجتماعية وتعزيز مخرجات المنتدى.

يذكر أن منتدى الرعاية الاجتماعية يجسد التوجه الريادي لإمارة أبوظبي في قيادة الحوارات العالمية الداعمة لمسارات التنمية الاجتماعية، مما يرسّخ مكانتها كحاضنة للأفكار المبتكرة والحلول المؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي.