الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين تنطلق غدا وتشهد 3 قمم

أبوظبي في 23 سبتمبر /وام/ تنطلق يوم غد الأربعاء، منافسات الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، والتي تقام على مدار 3 أيام وتشهد إقامة 3 قمم تجمع الأولى الجزيرة مع الوحدة، والثانية شباب الأهلي مع العين، والثالثة الوصل مع الشارقة.

وتفصيلا يحل الوحدة (8 نقاط)، غدا الأربعاء، ضيفا على الجزيرة ( 7 نقاط) في استاد محمد بن زايد، وهو لقاء استثنائي بين الفريقين المدعمين بالنجوم.

وبحسب إحصائيات رابطة المحترفين الإماراتية، التقى الفريقان في 32 مباراة بدوري المحترفين، فاز الوحدة في 13 منها، مقابل 9 انتصارات للجزيرة، فيما انتهت 10 مواجهات بالتعادل.

ويشهد يوم الخميس قمتين، تجمع الأولى شباب الأهلي الثاني (10 نقاط) مع العين المتصدر وله نفس الرصيد متفوقا بفارق الأهداف؛ إذ يلتقيان في استاد راشد بدبي، وكلاهما يرغب في المحافظة على الصدارة.

والتقى الفريقان في 32 مباراة تفوق العين في 13 منها مقابل 10 انتصارات لشباب الأهلي، فيما حسم التعادل 9 مباريات، وفي اليوم نفسه يستضيف استاد زعبيل قمة الوصل (7 نقاط) مع نظيره الشارقة (4 نقاط)، اذ يأمل الأخير بالعودة للانتصارات بعد التعثر أمام عجمان بالجولة الماضية، فيما يطمح الوصل بمواصلة انتصاراته.

وتقابل الفريقان في 30 مباراة بدوري المحترفين، تفوق خلالها الوصل في 13 مواجهة مقابل 10 انتصارات للشارقة، بينما انتهت 7 مباريات بالتعادل.

وفي بقية المواجهات يلتقي الأربعاء خورفكان مع كلباء في استاد صقر بن محمد القاسمي، ويلتقي الجمعة بني ياس مع عجمان في استاد بني ياس، والظفرة مع البطائح في استاد حمدان بن زايد، والنصر مع دبا في استاد آل مكتوم.