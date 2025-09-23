الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة المفتي العام للمملكة

الرياض في 23 سبتمبر/ وام/ أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم، وفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، رئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي.

وذكر الديوان، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية" واس"، أنه سيصلى على سماحته في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض بعد صلاة العصر اليوم.

وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وجه بأن تقام عليه صلاة الغائب أيضًا في المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة، وجميع مساجد المملكة، بعد صلاة العصر اليوم.

