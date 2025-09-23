نهيان بن مبارك يستقبل وفدا من البرلمان العربي

أبوظبي في 23 سبتمبر/ وام/ استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في مجلسه بأبوظبي، وفدا من البرلمان العربي برئاسة معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان، وضم عدداً من النواب وأعضاء البرلمان العربي، حيث جرى تبادل الأحاديث الودية التي تعكس عمق الروابط بين دولة الإمارات والأشقاء في العالم العربي.

وأكد معاليه حرص الإمارات على مد جسور التواصل والتعاون مع مختلف المؤسسات العربية، وتعزيز العلاقات القائمة على الأخوة والتضامن والعمل المشترك.

شهد اللقاء، مناقشات شملت سبل تطوير التعاون البرلماني العربي بما يخدم قضايا التنمية المستدامة، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية كأداة لتقريب وجهات النظر وتعزيز الحوار بين الشعوب، كما تطرّق النقاش إلى عدد من التحديات التي تواجه المنطقة، إضافة إلى تمكين الشباب والمرأة باعتبارهما ركيزة أساسية لمستقبل العالم العربي.

وأعرب وفد البرلمان العربي عن تقديره الكبير لمكانة دولة الإمارات ودورها الفاعل في دعم التضامن العربي ونشر قيم التسامح والتعايش والسلام، مشيدا بما توليه القيادة الإماراتية من اهتمام بالغ بتعزيز العمل العربي المشترك.

وفي ختام اللقاء، جدد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ، تأكيده على استمرار الإمارات في دعم المبادرات العربية التي تعزز الاستقرار والتنمية، معرباً عن تطلعه إلى أن تكون هذه اللقاءات خطوة نحو شراكات بناءة تعود بالنفع على شعوب المنطقة وتحقق تطلعاتها نحو مستقبل أفضل.