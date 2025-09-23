‎" نقل عجمان" تشارك في معرض ومؤتمر " ‎جلوبال ريل 2025" بأبوظبي

عجمان في 23 سبتمبر/وام/ تشارك هيئة النقل في إمارة عجمان في المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية "جلوبال ريل 2025"، المقرر إقامته في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري إلى 2 أكتوبر المقبل بمركز أدنيك أبوظبي بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب خبراء وشركات عالمية متخصصة في تطوير أنظمة النقل المستدام.

تأتي مشاركة الهيئة في إطار حرصها على مواكبة أحدث الممارسات والتجارب الدولية في قطاع المواصلات، وتعزيز حضورها في المحافل المتخصصة بما يسهم في دعم خطط الإمارة للتنقل المستدام والذكي .

وتستعرض الهيئة خلال الحدث ملامح مشروع الحافلات السريعة “Bus Rapid Transit - BRT” في عجمان.

وأكد حميد المطروشي ، مدير إدارة النقل العام في الهيئة أن المشروع يُعد من المشاريع الريادية الهادفة إلى تطوير شبكة النقل العام ورفع كفاءتها، انسجاماً مع توجهات الدولة في تعزيز الاستدامة والتحول الذكي واصفا إياه بأنه سيشكل نقلة نوعية في منظومة النقل، عبر تخصيص مسارات للحافلات عالية السعة، بما يضمن سرعة التنقل، ودقة المواعيد، وتوفير خدمات ذكية تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.