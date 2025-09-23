"لجنة بالوطني" تناقش سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني بالصناعات الدوائية

أبوظبي في 23 سبتمبر/ وام/ ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم (الثلاثاء) برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة اللجنة، مسودة تقريرها بشأن موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من عائشة إبراهيم المري، مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

تأتي مناقشة اللجنة لموضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وفق محاور، استدامة الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، والتشريعات المعززة للاستثمار والابتكار وضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

