النصر يتعاقد مع محترفين جديدين استعداداً للمشاركة في البطولة العربية للسلة

دبي في 23 سبتمبر/وام/ تعاقد نادي النصر مع محترفين جديدين لتعزيز صفوف فريقه الأول لكرة السلة، استعداداً للمشاركة في النسخة الـ 36 من بطولة الأندية العربية لكرة السلة، التي يستضيفها النادي من 25 سبتمبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل بمشاركة 16 فريقاً عربياً.

ويخوض النصر، ممثل كرة السلة الإماراتية ومستضيف البطولة، منافسات المجموعة الأولى إلى جانب فرق حمص فداء السوري، وشعب حضرموت اليمني، والقادسية الكويتي.

وكشف حسام الوكيل، المدير الفني لفريق النصر، أن المحترفين الجديدين هما الأمريكي ترابين ترابيرو والكندي أوجوني أموري واللذان سينضمان إلى جانب المحترف الأمريكي مارفيل هاريس لدعم الفريق في البطولة، إلى جانب لاعبيه المواطنين مثل صالح سلطان وحسن عبدالله وفيصل محمد وحمد حيدر وحمد عاشور وعبدالله المرزوقي وحسين عبدالله، بالإضافة إلى مجموعة من العناصر الشابة مثل حسن الشيبة وعبدالرحمن السويدي.

وأوضح الوكيل أن الفريق استعد للبطولة من خلال معسكر تدريبي محلي تضمن مباراة تجريبية أمام اتحاد جدة السعودي في دبي، والمشاركة في المرحلة الأولى من مسابقة كأس الاتحاد المحلية التي أنهاها في صدارة مجموعته بعد الفوز على الوحدة والوصل وشباب الأهلي.

وأكد المدير الفني حرص فريقه على الظهور بمستوى مشرف يمثل كرة السلة الإماراتية، والسعي للوصول إلى الأدوار النهائية للبطولة.