نزالات " الوزن الخفيف" تدشن مشاركة " منتخب الجودو" في بطولة " جراند بري" بالصين

بكين في 23 سبتمبر/وام/ يفتتح منتخبنا الوطني للجودو بطولة "جراند برى" الكبرى، في مدينة تشينغداو الصينية، بمشاركة اللاعب سيمون قسطنطين في منافسات "الوزن الخفيف"، تحت 60 كجم يوم 26 سبتمبر الجاري.

وأكد اتحاد الجودو في بيان اليوم، إجراء قرعة البطولة المقررة من 26 إلى 28 سبتمبر الجاري، بعد غد الخميس في فندق "كونسون سبورتس سنتر" بمدينة تشينغداو والتي يستضيفها الاتحاد الصيني تحت إشراف الاتحاد الدولي، بمشاركة 250 لاعباً ولاعبة من 26 دولة.

وأشار إلى انضمام بعثة منتخبنا غداً لمقر إقامة الوفود، قادمة من اليابان برئاسة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية، أمين السر العام، وتضم المدرب فيكتور سيكتروف و5 لاعبين.

وأوضح أن منافسات اليوم الثاني تشهد تصفيات وزن "خفيف المتوسط"، تحت 73 كجم و81 كجم، بمشاركة كل من كريم عبد اللطيف وناجي يزبيك "وزن تحت 73 كجم"، وعمر مراد "وزن تحت 81 كجم"، بينما يختتم منتخبنا مشاركته الأحد المقبل عبر اللاعب سليمان إبراهيم في الوزن الثقيل، "تحت 90 كجم".