صندوق أبوظبي للتنمية يدشّن مشروع تطوير الأنظمة الزراعية في كاراكالباكستان – أوزبكستان

أبوظبي في 23 سبتمبر/وام/ دشّن صندوق أبوظبي للتنمية مشروع تطوير نظم الإنتاج الزراعي في كاراكالباكستان – أوزبكستان، وذلك خلال زيارة ميدانية إلى مواقع المشروع الممول من الصندوق وذلك تحت عنوان "تطوير أنظمة إنتاج زراعي مستدامة في الأراضي المتدهورة في كاراكالباكستان".

يُعد المشروع ثمرة تعاون مشترك ويتم تنفيذه بالتعاون مع حكومة أوزبكستان ممثلة بوزارة البيئة وحماية البيئة والتغير المناخي، ووزارة الزراعة – إلى جانب المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، والمركز الدولي للابتكار في حوض بحر الآرال (IICAS)، ومعهد كاراكالباكستان للبحوث الزراعية (KARI).

استهدفت الجولة الميدانية الاطلاع على سير العمل واستعراض التقدّم المُحرَز في هذه المبادرة المشتركة الرامية إلى استعادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز القدرة على الصمود في البيئات الجافة والمالحة في منطقة بحر الآرال.

تم التدشين خلال حفل رسمي حضره سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة أورينباييف أمانباي تيوباييفيتش، رئيس المجلس الأعلى (جوكارغي كينيس) لـ كاراكالباكستان، وسعادة الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، وسعادة بخيتجان خاكيمولايف، مدير مركز الابتكار الدولي لحوض بحر الآرال وسعادة الدكتور بيكمورات توردیشيف، المدير العام - معهد كاراكالباكستان للبحوث الزراعية إلى جانب وفد من الصندوق، وعدد من العلماء والمزارعين، وممثلين بارزين عن المراكز البحثية الزراعية والجهات المعنية والشركاء.

يهدف المشروع، الذي أطلق عام 2022 بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 18.7 مليون درهم (5 ملايين دولار أمريكي)، إلى تحسين الإنتاجية من خلال إدخال أنظمة زراعية متكاملة لمساندة المجتمعات المحلية، وتمكينها من مواجهة تحديات الجفاف والتصحّر وتدهور الأراضي الناجمة عن أزمة بحر الآرال ويعتمد على إدخال محاصيل مقاومة للجفاف والحرارة والملوحة، وتطبيق أنظمة متقدمة لإدارة المياه والتربة، إلى جانب ابتكار أنماط حديثة تعزز الأمن الغذائي وتدعم استدامة سبل العيش ويتضمن اختبار أكثر من 20 نوعاً من المحاصيل المقاومة للظروف المناخية القاسية في ثلاثة مواقع نموذجية.

ويتضمن المشروع إضاف إلى ذلك تطوير بنية تحتية حديثة للري والصرف، وإنشاء بيوت محمية منخفضة التكلفة، ووحدات لإكثار البذور، إلى جانب نظام متكامل يجمع بين الزراعة وتربية الأحياء المائية ويدمج المحاصيل المقاومة للملوحة مع إنتاج الأسماك لتحقيق أقصى قدر من كفاءة استخدام الموارد.

ويُعد بناء القدرات أحد المكونات الأساسية للمشروع حيث يجري تدريب ما يقارب ألفي متخصص ومزارع على أحدث الممارسات والتقنيات المتقدمة، بما يضمن تحقيق نتائج مثلى واستدامة طويلة الأمد لهذا القطاع الحيوي.

وقال سعادة محمد سيف السويدي إن هذا المشروع يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة والتزامنا المشترك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لاسيما تعزيز الأمن الغذائي على مستوى العالم ويدعم النهج الاستراتيجي الذي يتبعه الصندوق في تطبيق الحلول المبتكرة، وتعزيز الشراكات الفاعلة، وتمكين تبادل الخبرات بين الدول.

وأضاف أن من خلال مثل هذه المشاريع، نهدف إلى تمكين المجتمعات من مواجهة التحديات البيئية، والتكيف مع متغيرات المناخ، وبناء اقتصادات قوية موضحا أن هذا المشروع يتجاوز تركيزه على الجانب الزراعي ليسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد بشكل أشمل، ويفتح آفاقاً جديدة تتماشى مع الأجندة الوطنية للتنمية لأوزبكستان ورؤيتها الطموحة على المدى البعيد لمستقبل شامل ومستدام .

وقال إن تعاوننا مع جمهورية أوزبكستان في هذا المشروع الريادي يجسد حرص صندوق أبوظبي للتنمية على تحقيق أثر ملموس يعود بالنفع على الأجيال الحالية والقادمة.

من جانبها قالت سعادة الدكتورة طريفة الزعابي :"نفخر بشراكتنا مع صندوق أبوظبي للتنمية التي نجسد من خلالها نموذجا لمشروع علمي وعملي يحول التحديات إلى فرص ويعزز نموذج ناجح للاستثمار الاستراتيجي ، ومن خلال تمكين الشركاء في أوزبكستان، عملنا على اختبار أكثر من عشرين نوعا من المحاصيل المتحملة للملوحة والجفاف ذات عناصر تغذوية مهمة، إلى جانب تطوير نظام متكامل الأول من نوعه في أوزبكستان يجمع بين انتاج الخضروات والطحالب والإنتاج السمكي مع المحافظة على الاستخدام الأمثل للمياه.

وأوضحت أن المشروع شمل برامج توعوية وتدريبية لبناء قدرات المزارعين على الانتاج واستدامة الممارسات الزراعية الخاصة بالبيئات الجافة المالحة منوهة إلى أن القيمة الحقيقية للمشروع لا تكمن فقط في استصلاح الأراضي أو إدخال تقنيات جديدة، بل في تعزيز قدرة المجتمعات الزراعية على الصمود، وفتح آفاق جديدة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام في دول الجنوب.

وقال بخيتجان خاكيمولايف، مدير مركز الابتكار الدولي لحوض بحر الآرال إن لقاء اليوم يجسد معاني الثقة والتعاون والتضامن، فمنذ عام 2019، نفّذ المركز بالتعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) عدداً من المشاريع العلمية والعملية، من بينها مبادرة الزراعة المستدامة في كاراكالباكستان، بدعم من صندوق أبوظبي للتنمية وشركاء آخرين وأسهم هذا المشروع في إنشاء حقول تجريبية، واختبار محاصيل وتقنيات مقاومة للملوحة، واستفاد منه أكثر من ألف مزارع، كما حاز على جائزة "إنرجي غلوب" لعام 2024 واليوم، نطلق مشروعاً تجريبياً جديداً حول النظم الزراعية – المائية المتكاملة، يهدف إلى الجمع بين زراعة المحاصيل وتربية الأسماك مع تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه.

وأضاف أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم التكيف مع تغير المناخ، وتحسين سبل العيش في منطقة بحر الآرال، إلى جانب إبراز الدور الفاعل لأوزبكستان في مواجهة التحديات البيئية العالمية ونعبّر في هذا الشأن عن خالص امتناننا للشركاء الدوليين على دعمهم المتواصل.

يمثل هذا المشروع محطة فارقة لكاراكالباكستان، إذ ينقل المنطقة من تحديات التدهور البيئي إلى مستقبل يقوم على الزراعة المستدامة من خلال تحسين جودة التربة، وترشيد استخدام المياه، تحسين جودة حياة المجتمعات المحلية.