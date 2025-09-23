أكاديمية "أبوظبي العالمي" و"بي جي آي إم" يطلقان مركز "ريل أسيت إكس أبوظبي للابتكار"

أبوظبي في 23 سبتمبر /وام/ أعلنت أكاديمية "أبوظبي العالمي"- ذراع المعرفة لأبوظبي العالمي "ADGM"، عن الافتتاح الرسمي لمركز "ريل أسيت إكس أبوظبي للابتكار" "RealAssetX"، بالتعاون مع "بي جي آي إم"، المختصة في إدارة الاستثمارات العالمية التابعة لشركة "برودينشال فايننشال".

يأتي افتتاح المركز بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار ومشاركة عدد من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في الإمارة وهي الخطوة التي من شأنها تعزيز مكانة أبوظبي مركزا رائدا، وأول وجهة متخصصة في المنطقة للذكاء الاصطناعي والابتكار المستدام في قطاع الأصول الحقيقية.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة بدر سليم العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، خلال الفعالية الرسمية التي استضافها أبوظبي العالمي اليوم لإطلاق المركز أن "ريل أسيت إكس أبوظبي" يشكل حلقة وصل حيوية بين البحث والتكنولوجيا والاستثمار، ويفتح آفاقاً جديدة لدعم طموح أبوظبي نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار وذلك في ظل التحوّلات الكبرى التي تُحدثها التقنيات المتقدمة في أسس الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية، ونماذج التمويل المبتكرة.

من جانبه، أوضح منصور جعفر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية "أبوظبي العالمي" ومركز الأبحاث التابع لها أن هذا المركز يعد المبادرة الأولى من نوعها في أبوظبي، والتي تُحوّل البحوث الأكاديمية المحلية والعالمية إلى شركات قابلة للنمو، وتدفع بالحلول المبتكرة من أبوظبي إلى جميع أنحاء العالم، مؤكدا أن المركز سيعمل على تنمية الكفاءات، وجذب الشراكات العالمية، وتقديم حلول رائدة تدعم اقتصاد المعرفة وتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات. بدوره، قال محمد عبد الملك، رئيس "بي جي آي إم" في منطقة الشرق الأوسط، إن المركز لا يقتصر على المساحة المادية فحسب، بل يلعب دوراً محورياً كمحفّز للأبحاث الريادية والتقنيات الحديثة، ومنصة لتحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول عملية تلبي الاحتياجات المتطورة لهذا القطاع الحيوي، وعبر عن التطلع إلى دعم وتمكين المبتكرين وقادة القطاع في أبوظبي.

شملت الفعالية جولة ميدانية داخل المركز، تعرف خلالها المشاركون على رؤيته، ومبادراته البحثية، والمساحات التعاونية التي يوفرها فيما تم الإعلان عن أول مشروع بحثي للمركز يتناول استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال التنبؤ بإدارة الأصول، بالتعاون مع شركاء أكاديميين من أبوظبي.

تجدر الإشارة إلى أن مركز "ريل أسيت إكس" تأسس من قبل "بي جي آي إم" في عام 2023، ويستفيد من بيانات وأبحاث حصرية لتسريع الابتكار في قطاعات العقارات والبنية التحتية والطاقة.

وينضم مركز "ريل أسيت إكس أبوظبي للابتكار" إلى الشبكة العالمية للمركز ومجموعة مقاره التي تتواجد في لندن وسنغافورة والولايات المتحدة، ما يجعل من أبوظبي مقراُ لمركز "ريل أسيت إكس" في الشرق الأوسط، معززاً الربط بين المواهب المحلية والخبرات الدولية.

يتخصص "ريل أسيت إكس أبوظبي" في ثلاثة محاور رئيسية تشمل تقنيات المناخ، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في آليات صنع القرار لتحسين إدارة الأصول وصياغة استراتيجيات الاستثمار، وتبني تطبيقات مبتكرة باستكشاف تقنيات البلوكتشين في القطاع العقاري والبنية التحتية الذكية والمواد المتطورة.

ومن خلال نهج منظم لدعم الابتكار يشمل هاكاثونات ومسرعات أعمال ومبادرات لبناء المشاريع، سيسهم المركز في دعم الشركات الناشئة وتحويل الأبحاث الأكاديمية إلى حلول قابلة للتسويق وسيتعاون مع الجامعات في دولة الإمارات لتعزيز البحث العلمي وبناء مسارات لتطوير الكفاءات المحلية.