مذكرة تفاهم بين "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع" و"ديليفرو" لدعم مشاريع المواطنين

دبي في 23 سبتمبر /وام/ أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ديليفرو لتعزيز فرص النمو أمام أعضائها لا سيما الذين يملكون مشاريع متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات.

تستهدف المذكرة توسيع نطاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق وتسريع التحوّل الرقمي وفتح آفاق جديدة للنمو أمام المشاريع المحلية، بما ينسجم مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصاديةD33 التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول العام 2033.

وتقدم مذكرة التفاهم نموذجاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، إذ تتيح لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مزايا تجارية، مثل رسوم انضمام مخصصة لهم، والاستفادة من نماذج عمولة تفضيلية، إلى جانب تقديم دعم ترويجي مكثف لكل مشروع مشارك بهدف دعم جهود استقطاب العملاء والأنشطة التسويقية.

وبالإضافة إلى الحوافز المالية، توفر هذه الشراكة برنامجاً متكاملاً للتحول الرقمي، يتضمن تعزيز سمعة المشاريع وانتشارها من خلال التسويق عبر تطبيق الشركة، وتقديم دعم لها خلال مرحلة الانطلاق في السوق، فضلا عن الاستفادة من برامج تدريبية لتطوير العمليات التشغيلية، وإدارة حسابات شخصية طوال الفترة المحددة.

وقال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد ركيزةً أساسية في مسيرة نجاح اقتصاد دبي، وتلعب دوراً محورياً في قطاع الأغذية والمشروبات، ونسعى من خلال هذه المذكرة إلى الاستفادة من الخبرة التقنية لديليفرو وفهمنا لمتطلبات ممارسة الأعمال المحلية، بهدف تسهيل عملية دخول السوق، ودعم جهود التحول الرقمي، الذي سيشكل الركيزة الأساسية للاقتصاد في المستقبل.

من جانبه، قال نك برايس، المدير العام لشركة ديليفرو في الشرق الأوسط: “ من خلال هذه الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا نعمل على تذليل العقبات أمام الدخول إلى السوق فحسب، بل نقدّم أيضاً الدعم المستمر الذي يحتاجه رواد الأعمال في قطاع الأغذية والمشروبات لتوسيع نطاق وصولهم، وتعزيز قدرتهم التنافسية، وتوفير نمو مستدام”.

