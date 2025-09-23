348 ألف مستفيد من "حملة العين تستاهل" بنسبة رضا 98%

العين في 23 سبتمبر/وام/ تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ حملتها التوعوية “العين تستاهل” تحت شعار “كن جزءاً من المدينة وحافظ على نظافتها” في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز جودة الحياة والارتقاء بالمشهد الحضاري لمنطقة العين.

وكشفت البلدية عن نتائج الحملة التي أثبتت حضورها كإحدى أبرز المبادرات التوعوية والمجتمعية في المنطقة وأوضحت أن عدد المستفيدين منها منذ انطلاقها بلغ 348,839 شخصا فيما سجلت نسبة رضا عامة وصلت إلى 98%، وهو ما يعكس نجاح الحملة في رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على النظافة والمرافق العامة وترسيخ السلوكيات الإيجابية في المجتمع.

وشهدت الحملة تفاعلاً واسعاً من خلال مشاركة 17 جهة من القطاعين الحكومي والخاص في دعم فعالياتها وإنجاح أهدافها.

ونجحت البلدية في تنظيم نحو 33 مبادرة متنوعة عكست تنوع الأنشطة التي استهدفت مختلف فئات المجتمع علاوة على تنظيم 1,729 زيارة توعوية عززت من تحقيق رسائل الحملة وحجم التفاعل الكبير معها.

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من مختلف القطاعات، إذ أسهمت 17 جهة حكومية وخاصة في دعم فعالياتها وإنجاح اهدافها، بينما نظمت البلدية نحو 33 مبادرة متنوعة استهدفت شرائح المجتمع كافة وركزت على التوعية بأهمية الحفاظ على مظهر وجمال منطقة العين والبيئة الصحية النظيفة الخالية من أي مشوهات أو مخلفات، بالإضافة إلى توضيح أهم المعايير المتعلقة بالمظهر العام بما يعزز من مسؤولية الأفراد والجهات في صون المشهد الحضاري للمنطقة وشملت الحملة تنفيذ 1,729 زيارة توعية عززت من تفاعل الجمهور مع الحملة ورسائلها.

وتنوعت المبادرات التي أطلقتها البلدية ضمن حملة العين تستاهل ومن أبرزها تدشين سفير المجتمع بمشاركة جاليات متعددة الجنسيات لنشر ثقافة المحافظة على النظافة وتنظيم ورش توعية استهدفت المفتشين وقطاع المقاولات بمشاركة ممثلين عن أكثر من 33 شركة لضمان الالتزام بمعايير المظهر العام إضافة إلى مبادرة كلنا بلدية التي أتاحت للسكان الإبلاغ عن المشوهات البصرية، وأسفرت عن معالجة 50 مشوهاً بصرياً في مختلف الأحياء.

وحسب الإحصائيات الميدانية فقد تم تنفيذ نحو 900 نشاط توعوي في الأحياء السكنية والمناطق الشعبية، و317 نشاطاً في المناطق الصناعية والتجارية، إضافة إلى 61 نشاطاً في المساجد والحدائق العامة.

وشملت نتائج الحملة وصول الرسائل التوعوية إلى أكثر من 6,000 مستفيد في قطاع البنية التحتية، و4,000 في الصحة العامة، وأكثر من 3,000 في الرقابة والتفتيش، إلى جانب نحو 15,000 فرد عبر مراكز خدمات البلدية.

واستفاد أكثر 16,000 شخص عبر الرسائل النصية، إلى جانب تفاعل ما يزيد عن 19,800 متابع عبر منصات التواصل الاجتماع .

وأكدت بلدية مدينة العين أن النتائج المتحققة تعكس نجاح الحملة في تحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الداعمة أسهمت في توسيع نطاقها وزيادة أثرها الإيجابي.