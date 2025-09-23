المنتدى الإسلامي بالشارقة يستعرض إسهامات المسلمين في دروب الحضارة الإنسانية

الشارقة في 23 سبتمبر/وام /انطلقت اليوم أعمال الندوة العلمية التي ينظمها المنتدى الإسلامي في الشارقة تحت عنوان “المساهمات الفكرية للمسلمين في الحضارة وتطبيقاتها المعاصرة” بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين المتخصصين في مجالات الفكر والدراسات الحضارية وذلك ضمن جهود المنتدى لإحياء التراث العلمي الإسلامي وربطه بالواقع المعاصر.

تناولت الندوة في يومها الأول موضوع "المنجزات الحضارية للمسلمين في العالم" وألقى الدكتور محمد عوض محاضرة سلط فيها الضوء على إسهامات العلماء المسلمين في مجالات العلوم الطبيعية والفلكية والطب والهندسة، إضافة إلى الفلسفة والآداب والفنون.

وأكد أن الحضارة الإسلامية شكّلت رافداً أساسياً للمعرفة الإنسانية، وأسهمت في نقل العلوم من الشرق إلى الغرب، ما مهّد لنهضة أوروبا الحديثة،مشيرا إلى دور العلماء المسلمين في تطوير المناهج العلمية، واعتمادهم على التجربة والملاحظة كأدوات بحثية سبقت عصرها.

وشهدت الندوة حضوراً لافتاً من الأكاديميين وطلبة الجامعات والمهتمين بالتراث الإسلامي والذي أثروا النقاشات والمداخلات.

وأوضح سعادة الدكتور ماجد بوشليبي، الأمين العام للمنتدى الإسلامي، أن الندوة التي تستمر يومين تتناول موضوعاً محورياً يلامس جوهر الهوية الثقافية والعلمية للأمة، مؤكداً أن الحضارة الإسلامية كانت منبعاً للعلوم والمعارف التي أسهمت بفعالية في إثراء الحضارة الإنسانية.