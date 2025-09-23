جامعة زايد تطرح ماجستير العلوم في التغذية البشرية

أبوظبي في 23 سبتمبر/وام/ طرحت جامعة زايد برنامج ماجستير العلوم في التغذية البشرية في حرمها بأبوظبي استجابة للأولويات الوطنية في مجالات الصحة العامة والأمن الغذائي وجودة الحياة.

يهدف البرنامج إلى إعداد جيل من الخبراء القادرين على مواجهة التحديات الصحية والغذائية في الدولة، انسجاماً مع مئوية الإمارات 2071 والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 والاستراتيجية الوطنية للتغذية 2030.

وأكدت الدكتورة لينا الكوري، رئيسة قسم العلوم الصحية في جامعة زايد أن برنامج ماجستير العلوم في التغذية البشرية يجسد التزام الجامعة بدعم أولويات الصحة في دولة الإمارات، من خلال إعداد خريجين قادرين على تحويل المعرفة العلمية إلى حلول عملية تسهم في بناء مجتمع أكثر صحة.

وأوضحت أن البرنامج تم تصميمه وفق أرفع المعايير الدولية وبالتعاون مع مؤسسات صحية رائدة، لتأهيل كوادر مؤهلة تحدث فرقاً ملموساً في مجالات التغذية السريرية، والصحة العامة، والنظم الغذائية المستدامة.

وأضافت أن البرنامج يتيح للطلبة الاستفادة من مختبرات متقدمة في أبوظبي ودبي، مزوّدة بأحدث أجهزة تحليل مكونات الجسم وأدوات تقييم الأنماط الغذائية، بما يضمن لهم اكتساب الخبرة التقنية اللازمة لمواجهة التحديات الصحية والغذائية المتزايدة في الدولة.

يتيح البرنامج وصولاً مباشراً إلى هيئات صحية ومستشفيات ومنظمات دولية، ويستفيد من شراكات مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي، وبيور هيلث، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري.

وتم تطوير المنهج وفق معايير جمعية التغذية البريطانية، استكمالًا لنجاح برنامج بكالوريوس العلوم في الصحة العامة والتغذية المعتمد من الجمعية نفسها، بما يضمن توافق الخطة الدراسية مع المعايير الدولية ويعزز الاعتراف بالشهادة ويدعم الحصول على التراخيص المهنية مستقبلًا.