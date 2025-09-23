تتويج الفائزين بـ "تحدي منتزه مليحة الوطني للدراجات"

الشارقة في 23 سبتمبر/وام / نظم مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" وعدد من الجهات المعنية فعالية “تحدي منتزه مليحة الوطني للدراجات” بمشاركة أكثر من 200 متسابق من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، تنافسوا في أجواء حماسية ضمن ثلاث فئات رئيسية هي الدراجات الجبلية (MTB)، و"الفات بايك"، والدراجات الكهربائية (E-Bike).

حضر الفعالية وتوج الفائزين الدكتور ياسر عمر الدوخي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، و منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، و الدكتور أشرف إمام الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات، إلى جانب عدد من القيادات الرياضية والإدارية في الإمارة.

وشهدت فئة الدراجات الجبلية (MTB) منافسة قوية وفاز بالمراكز الثلاثة الأولى في فئة المواطنين – رجال كل من ماجد البلوشي أولاً، يليه طلال البلوشي، ثم عادل جلال.

وفي فئة المواطنات، حصدت أمل الكعبي المركز الأول، تلتها مريم فهد في المركز الثاني، وليلى البلوشي في المركز الثالث.

وفي الفئة المفتوحة من السباق نفسه أحرز ألفارو جاليندو المركز الأول في فئة الرجال، ورومان باربييه ثانياً، ثم ماجد البلوشي ثالثاً، فيما حصدت فيكي والشاو المركز الأول في فئة السيدات، تلتها كريستينا زابولوتكو، ثم راشيل ديلوناي.

وفي فئة "الفات بايك"، تُوج يعقوب السركال بالمركز الأول على مستوى المواطنين، بينما حصد بيل إينلي المركز الأول في الفئة المفتوحة للرجال، يليه دومينادور بريميرو في المركز الثاني، وسيمون فلين في المركز الثالث وفي فئة السيدات، فازت ميري إينلي بالمركز الأول.

وفي فئة الدراجات الكهربائية (E-Bike)، توج طارق محمد بالمركز الأول في فئة المواطنين، تلاه أحمد السويدي في المركز الثاني، وسلطان القاسمي في المركز الثالث.

وفي الفئة العامة للرجال، حل جون ليستر أولاً، وجيمان أنطونيو ثانياً، وجلين تومي ثالثاً، بينما فازت إيريكا برايكو بالمركز الأول في فئة السيدات، تلتها ليرين ماريش.