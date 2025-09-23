"دبي للمرأة" تنظم برنامجا تدريبيا متخصصا في قواعد البروتوكول

دبي في 23 سبتمبر/وام/ أطلقت مؤسسة دبي للمرأة بتوجيهات حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، برنامجا تدريبيا متخصصا في قواعد البروتوكول بمشاركة 20 قيادية من الجهات الحكومية وشبه الحكومية بدبي وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز حضورها المهني على مختلف المستويات.

يهدف البرنامج الذي يتم تنظيمه على مدى 3 أيام بالتعاون مع مدرسة واشنطن للبروتوكول إلى تنمية المهارات الشخصية والمهنية للمشاركات ، وتعزيزالتمثيل الحكومي بأعلى درجات الاحترافية والمهنية داخل وخارج الدولة وترسيخ ثقافة الالتزام بقواعد السلوك المؤسسي والضيافة بما يتماشى مع الثقافة والتقاليد الإماراتية الأصيلة من خلال التعريف بقواعد السلوك المهني وفنون التعامل الراقي وآداب المراسلات والمقابلات الرسمية إضافة إلى التعامل مع المواقف المختلفة بثقة واحترافية بما يعكس صورة مشرفة للمرأة الإماراتية في المحافل المحلية والدولية.

وأوضحت سعادة نعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة أن البرنامج يأتي في إطار التزام المؤسسة المتواصل بدعم وتطوير الكوادر النسائية وتمكينهن من اكتساب المهارات التي تعزز من أدائهن القيادي والتنفيذي عبر برامج نوعية ومتخصصة بالتعاون مع الشركاء المحليين والعالميين ، منوهة إلى إيمان المؤسسة بأن التمكين لا يقتصر على التعليم والتأهيل المهني فحسب بل يشمل أيضاً تعزيز الحضور الاجتماعي والثقافي للمرأة.

وأشارت إلى أن إتقان القواعد البروتوكولوية يعد من الركائز المهمة التي تسهم في صقل شخصية القيادات النسائية وتمكنهن من تمثيل الدولة بكفاءة عالية.

وأكدت أهلي أهمية البرنامج المتخصص في تمكين المنتسبات من إظهار أعلى المستويات المهنية في التعامل مع الآخرين وتقديم نموذج يُحتذى في القيادة أمام الموظفين والمرؤوسين مما يمكنهن من التواجد في بيئات مهنية ودبلوماسية رفيعة المستوى لافتةً إلى قيمة التدريب في تطوير أساليب التواصل والتعامل الفعال مما ينعكس إيجاباً على بيئة العمل وتعزيز الثقة بالنفس خلال تمثيل الجهات التي ينتمين إليها مواكبةً لتوجهات الدولة في دعم المرأة الإماراتية في المجالات كافة.

يأتي هذا البرنامج المتخصص ضمن سلسلة المبادرات التي تطلقها مؤسسة دبي للمرأة لدعم المرأة الإماراتية في مختلف المستويات الوظيفية بالقطاعات كافة ويحاضر فيه كل من باميلا آيرينغ رئيسة ومؤسسة مدرسة واشنطن للبروتوكول وسعيد الصلخدي نائب رئيس المدرسة ويركز على تزويد المنتسبات بالمهارات الأساسية في البروتوكول والحضور التنفيذي من خلال التطرق إلى العديد من الموضوعات ذات الصلة مثل التعريف بالبروتوكول وتاريخه وأهميته كأداة قيادية ومفاهيم التكريم في البروتوكول والألقاب وأشكال المخاطبة الرسمية والحضور أمام الجمهور إضافة إلى التعامل مع كبار الشخصيات والمواقف الصعبة.

