مجلس الشارقة الرياضي يناقش ملامح استراتيجيته حتى 2031

الشارقة في 23 سبتمبر/وام /نظّم مجلس الشارقة الرياضي جلسة حوارية موسعة بعنوان “الحوار الاستراتيجي نحو 2031” ضمن جهوده لتحديث استراتيجيته وتعزيز ثقافة العمل المؤسسي وتكامل الأدوار في المنظومة الرياضية بإمارة الشارقة، وذلك في قاعة "مدار" بمنطقة الجادة.

حضر الجلسة سعادة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام في المجلس.

شكلت الجلسة منصة تشاركية تفاعلية ناقشت سبعة محاور مترابطة تمثل الأسس التي تقوم عليها استراتيجية المجلس الجديدة حتى عام 2031، بهدف تطوير القطاع الرياضي وتحقيق استدامته على المدى البعيد.

ناقشت الجلسة محور التطور والحوكمة، الذي أرسى الأساس التنظيمي للاستراتيجية من خلال مناقشة التشريعات واللوائح الناظمة والرقابة المالية والإدارية، إلى جانب معايير الصحة والسلامة، باعتبارها ركيزة لضمان الأداء المؤسسي السليم إلى جانب محور إدارة السمعة، الذي ركّز على أهمية ترسيخ الهوية المؤسسية للمجلس وتعزيز صورة الشارقة كمركز رياضي متميز، بما يعكس القيم المرتبطة بالتميز والإبداع والاحتراف في الأداء.

وفي محور صناعة القادة تطرقت الجلسة إلى أهمية التوطين وإعداد الكوادر الإدارية والفنية في الأندية، باعتباره استثماراً في العنصر البشري الذي يعد حجر الزاوية في استمرارية وتطور المنظومة .

وبمحور الرياضة المجتمعية تطرق المشاركون إلى سبل تعزيز القيم الأخلاقية، ونشر الثقافة الرياضية، وتفعيل التطوع والمسؤولية المجتمعية، لتوسيع قاعدة الممارسين وتحقيق الاندماج المجتمعي عبر الرياضة.

وفي محور الاستدامة تمت مناقشة الجوانب البيئية، والبنية التحتية، ورأس المال البشري وأهمية دمج مبادئ الاستدامة في جميع المشاريع والأنشطة، لضمان ديمومة الإنجازات الرياضية.

وتكاملت هذه المحاور مع محور الاقتصاد الرياضي، الذي ركّز على تنويع الموارد وتعزيز الاستثمارات، إلى جانب الترويج للسياحة الرياضية كأداة فعالة لدعم الاقتصاد المحلي.

واختتمت الجلسة بمحور المستقبل والابتكار وجرى خلاله تناول سبل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل، وأهمية تطوير المهارات والقدرات الإبداعية لمواكبة التغيرات المتسارعة في القطاع الرياضي.

وأكد سعادة عيسى هلال الحزامي في كلمته أن المحاور السبعة تمثل منظومة متكاملة تساهم في توجيه العمل الرياضي نحو أهداف استراتيجية واضحة وطموحة، مشيراً إلى أن الإمارة تمتلك بنية تحتية رياضية متطورة تستدعي الحفاظ عليها واستثمارها بكفاءة في ظل دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.