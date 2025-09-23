غداً.. كأس السوبر الإماراتي المصري للرجبي بين فريقي "شاهين" و"الإسكندرية"

دبي في 23 سبتمبر/وام/تستضيف دبي غداً النسخة الأولى من كأس السوبر الإماراتي المصري للرجبي الذي يجمع بين فريقي "شاهين" الإماراتي و"الإسكندرية" المصري على ملعب "ذا سيفنز".

تقام البطولة في إطار الاتفاقية الموقعة بين الاتحادين الإماراتي والمصري للرجبي على هامش البطولة العربية الأخيرة بالقاهرة، على أن تستضيف مصر النسخة الثانية العام المقبل.

ووصل فريق الإسكندرية، بطل الدوري المصري، إلى دبي وبدأ تدريباته استعداداً للقاء، برئاسة محمد نصر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للرجبي، فيما أنهى فريق "شاهين" تحضيراته من خلال برنامج مكثف تضمن تدريبات يومية وعدداً من المباريات الودية، كان آخرها أمام فريق دبي هاريكنز بطل الدوري الإماراتي الممتاز.

واختار الجهاز الفني بقيادة خلدون مليح ويوسف شاكر 23 لاعباً لخوض المواجهة، بينهم عناصر شابة من برنامج "مسار تطوير اللاعب الإماراتي" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأكد محمد سلطان الزعابي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي، أن إقامة السوبر تعكس قوة ومتانة العلاقات بين الاتحادين، مشيراً إلى أن مشاركة فريق "شاهين" التابع للاتحاد والذي يضم لاعبين مواطنين ويعد مشروعاً وطنياً لدعم المنتخبات بالعناصر الموهوبة، تمنح البطولة قيمة فنية مضافة تسهم في تطوير اللعبة.