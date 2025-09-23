طقس الغد غائم جزئياً مغبر أحياناً

أبوظبي في 23 سبتمبر/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً مغبراً أحياناً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر يكون مضطربا إلى شديد الإضطراب أحياناً في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية ،وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الإضطراب، و يحدث المد الأول عند الساعة 14:32 والمد الثاني عند الساعة 02:52، و الجزر الأول عند الساعة 08:09 والجزر الثاني عند الساعة 20:39.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:36 والمد الثاني عند الساعة 23:48، و الجزر الأول عند الساعة 17:06 والجزر الثاني عند الساعة 05:16.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 30 85 30

دبي 36 28 80 30

الشارقة 36 27 75 25

عجمان 36 26 70 30

أم القيوين 36 29 70 40

رأس الخيمة 37 27 75 25

الفجيرة 35 27 85 35

العـين 39 26 85 20

ليوا 39 27 70 25

الرويس 37 29 60 25

السلع 39 25 60 25

دلـمـا 37 31 50 35

طنب الكبرى / الصغرى 33 31 75 40

أبو موسى 33 32 75 40

