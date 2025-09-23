"صحة دبي" تستعرض برامجها لتدريب وتوظيف المواطنين خلال "رؤية 2025 "

دبي في 23 سبتمبر/ وام/ استعرضت هيئة الصحة بدبي، خلال مشاركتها في معرض "رؤية 2025"، الذي انطلق اليوم بمركز دبي التجاري العالمي ، حزمة من برامجها المتميزة للتدريب والتوظيف، وجددت دعوتها للمواطنين المتخصصين في مختلف المجالات الصحية والإدارية، للاستفادة من البرامج التي تنفذها، لتعزيز سياسة التوطين، ورفد ميدان العمل بكوادر استثنائية، على درجة عالية من الكفاءة والاحترافية.

وأعلنت الهيئة، خلال "رؤية 2025"، الذي يعد أكبر معرض متخصص لتوظيف المواطنين ،عن توفير 342 وظيفة للكوادر الإماراتية، وذلك في العديد من المجالات والتخصصات الطبية والإدارية والفنية، من بينها فرص عمل توفرها الهيئة، وأخرى يوفرها القطاع الصحي الخاص، الذي يشارك الهيئة في منصتها بالمعرض.

وقالت نورة المدفع مديرة إدارة الموارد البشرية في هيئة الصحة بدبي إن الهيئة تستقبل المواطنين ، خلال فترة المعرض التي تمتد لثلاثة أيام وستتم إجراءات ومقابلات مبدئية للتوظيف إلى جانب التعرف على حزمة من البرامج التدريبية المتطورة، التي تم تخصيصها لإعداد الشباب المواطن وتأهيلهم إلى سوق العمل، ومن ثم إتاحة جميع الفرص أمامهم للتوظيف، في مختلف المستويات القيادية والإشرافية والتنفيذية.

وأكدت أن البرامج ، تمثل جزءاً مهماً، من سياسة التوطين، التي تعمل عليها الهيئة، وتحرص على تنفيذها بمنهجية واضحة، وبشكل مستمر ومتواصل لافتة إلى أن من بين حزمة البرامج، يأتي برنامج "النخبة"، الذي يستهدف، استقطاب الكفاءات الإماراتية، ورفع معدلات التوطين في القطاع الصحي، وإعداد جيل متميز قادر على قيادة مسيرة التطوير الصحي.

وعن جملة البرامج التي تنفذها الهيئة، لاستقطاب المواطنين إلى التخصصات الصحية أوضحت الدكتورة لطيفة الرستماني مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث بالإنابة في هيئة الصحة بدبي أن هناك برامج متميزة، تصب جميعها في مصلحة توطين المهن الصحية، وتستهدف تمكين الكوادر المواطنة، من قيادة القطاع الصحي، ورفد القطاع الصحي بكفاءات عالية المستوى، تلبي احتياجات المجتمع.