الإمارات تستضيف الندوة العلمية للمجلس الدولي للرياضة العسكرية أكتوبر المقبل

دبي في 23 سبتمبر /وام/ تستضيف دولة الإمارات، تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الندوة العلمية للمجلس الدولي للرياضة العسكرية (CISM) خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر المقبل في أبوظبي، تحت عنوان: "الجاهزية البدنية والمرونة في القوات المسلحة: التحديات واستشراف المستقبل".

وقال سعادة اللواء الركن عبيد علي المنصوري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لندوة "السيزم": نعمل في ضوء توجيهات سموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبمتابعة من سموّه، على استكمال الاستعدادات النهائية لاستضافة الندوة واتخاذ الترتيبات اللازمة كافة لإنجاح الأهداف الساعية لتحقيقها، لاسيما وأنها تتفق بصورة كاملة مع نهج دولة الإمارات في تبنّي كل السبل الداعمة للتعاون ونشر السلام وإقرار أسسه حول العالم.

تشكِّل الندوة منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في المجال الرياضي العسكري، بما يُسهم في تطوير قدرات الجيوش على مواجهة تحديات المستقبل، علاوة على أثرها في غرس القيم الرياضية النبيلة وسيلة تخدم في نشر مقومات التفاهم والسلام.

يعود تاريخ بداية هذه الندوة العريقة إلى العام 1948، وتُعدُّ ثاني أكبر فعالية ضمن أجندة المجلس بعد دورة الألعاب العسكرية العالمية، وتُعقد كل عامين بإحدى الدول الأعضاء، بمشاركة نخبة من الخبراء العسكريين والأكاديميين والباحثين الدوليين، لمناقشة أحدث التطورات في مجال الجاهزية البدنية والتدريب العسكري.

يُذكر أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة الندوة، التي يتم عقد أعمالها بصفة دورية كل عامين، جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الدولي للرياضة العسكرية في موسكو عام 2023، في تأكيد على المكانة الرفيعة التي تتمتع بها الدولة على الصعيد العالمي، وثقة الدول الأعضاء في القدرات التي تتميز بها عالمياً في مجال استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى.

