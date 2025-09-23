"الإمارات للمحاسبة" يشارك في معرض “رؤية 2025" للتوظيف

دبي، 23 سبتمبر/وام/ يشارك جهاز الإمارات للمحاسبة في معرض “رؤية 2025 – الإمارات للوظائف” الذي انطلق اليوم بمركز دبي التجاري العالمي ويستمر ثلاثة أيام .

ويُبرز الجهاز من خلال جناحه في المعرض نهجه الواضح في التخطيط للتعاقب الوظيفي، وضمان استدامة كوادره القيادية، عبر برامج نوعية مثل “برنامج النخبة” الذي يُعَد منصة متكاملة لتأهيل الجيل الجديد في قطاع متخصص وتزويده بالمعارف والمهارات المتقدمة للتعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة.

يمنح البرنامج مسارات مهنية تخصصية تسهم في إعداد قيادات مستقبلية قادرة على تحقيق رؤية الجهاز الاستراتيجية. ويهدف الجهاز إلى استقطاب جيل من الشباب الإماراتي الطموح، ممن يبحثون عن مسيرة مهنية تتجاوز إطار العمل الوظيفي التقليدي لتصبح رسالة وطنية ومجالاً للعطاء المباشر للوطن.