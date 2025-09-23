"محمد بن راشد للإسكان" توقع مذكرة تفاهم مع كلية "محمد بن راشد للإدارة الحكومية"

دبي في 23 سبتمبر /وام/وقعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مذكرة تفاهم مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والتدريب بما يسهم في دعم الجهود المؤسسية وتطوير الكفاءات الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية.

تركز المذكرة على تأهيل وتدريب موظفي الفئة المتوسطة في المؤسسة لتعزيز قدراتهم العملية والعلمية وتمكينهم من أداء أدوارهم بكفاءة أعلى والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.

وقّع المذكرة في مقر مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ظلال بن قريش الفلاسي مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في المؤسسة وسعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وقال ظلال بن قريش الفلاسي إن توقيع المذكرة يعكس التزام المؤسسة بتعزيز التعاون المعرفي والمؤسسي مع الكيانات الأكاديمية الرائدة في الدولة والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية لتطوير منظومة الإسكان وتقديم خدمات مبتكرة تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين تماشيًا مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.

من جانبه أكد سعادة الدكتور علي بن سباع المري أن هذه الشراكة تأتي في إطار رسالة الكلية الرامية إلى دعم المؤسسات الحكومية بالمعرفة والخبرة وقال إن مذكرة التفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تمثل امتداد لمسيرتنا في بناء شراكات استراتيجية راسخة مع مؤسسات الدولة وخطوة مهمة لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والأكاديمية وتوحيد الجهود نحو الاستثمار في رأس المال البشري وتزويد الكفاءات الوطنية بالخبرة والمعرفة التي تؤهلها للإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية بما يرسخ مكانة دولة الإمارات الريادية على المستويين الإقليمي والعالمي".

