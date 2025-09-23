" تنظيم قطاع البريد" و" دبي للمستقبل" يتعاونان لتطوير حلول بمجال التوصيل والخدمات اللوجستية

دبي، في 23 سبتمبر /وام /أعلن قطاع التنظيم والتراخيص التابع للجنة تنظيم قطاع البريد عن إطلاق تعاون استراتيجي مع مؤسسة دبي للمستقبل لتوفير بيئة اختبار ديناميكية وآمنة لنماذج خدمات التوصيل المستقبلية ضمن مبادرة "ساندبوكس دبي" الهادفة إلى تطوير المنظومة التشريعية والابتكارية وتوظيف أحدث الممارسات والتقنيات.

يأتي هذا التعاون في إطار الجهود المشتركة للجهتين لتعزيز جاهزية المنظومة البريدية واللوجستية لمستقبل الاقتصاد الرقمي، وخلق بيئة تنظيمية تشجّع الابتكار وتعزّز موثوقية قطاع البريد والتوصيل السريع، إضافة إلى مواءمة الابتكار مع الامتثال وإتاحة التوسّع الآمن لحلول التوصيل الذكية داخل الدولة.

يركز التعاون على اختبار نماذج عمل جديدة ضمن ظروف تشغيل واقعية تُولّد بيانات عملية حول الجدوى السوقية والاستدامة التشغيلية وملاءمة السياسات.

يأتي هذا التوجّه في إطار دعم أجندة دبي الاقتصادية D33 و«نحن الإمارات 2031»، وترسيخ مكانة الدولة بين رواد الحلول الاستباقية والابتكار الحكومي والاقتصادي.

وفي هذا الصدد، قال محمد خالد بن سليمان، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والتراخيص – لجنة تنظيم قطاع البريد: “نهدف من خلال شراكتنا مع مؤسسة دبي للمستقبل ضمن مبادرة «ساندبوكس دبي» على نقل العمل التنظيمي من ردّ الفعل إلى التنظيم الاستباقي.. وباختبار نماذج اقتصاد العمل الحر، نضمن أن تكون تشريعاتنا عملية ومرنة وقابلة للتوسّع وتواكب احتياجات السوق وتطوّراته، ونبني في الوقت نفسه بيئة مفتوحة تدعم الابتكار والإبداع في دولة الإمارات”. وأضاف أنه لتحقيق مثل هذا التقدم، نتعاون مع منظمات متخصصة تمتلك الخبرات العالمية والحلول العملية لدعم جهودنا في تطوير الأطر التنظيمية.

وأكد خليفة القامة، مدير مبادرة "ساندبوكس دبي"، التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، أن هذا التعاون سيركز بشكل رئيسي على تطوير المنظومة الابتكارية والتشريعية لقطاع خدمات التوصيل، وتسهيل التعاون مع الشركات التكنولوجية ورواد الأعمال لإيجاد حلول نوعية وغير تقليدية تعزز جاهزية المنظومة البريدية واللوجستية وجعلها قادرة على تبني أحدث تقنيات التوصيل الذكي والمستدام، دعماً لتوجهات الدولة نحو اقتصاد رقمي تنافسي ومبتكر.