"الاتحادية للموارد البشرية" تطلق نظاما شاملاً للتدريب والتطوير في الحكومة الاتحادية

دبي في 23 سبتمبر/وام/ أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية نظاما جديدا وشاملا للتدريب والتطوير في الحكومة الاتحادية، يخدم جهودها الرامية لتعزيز مهارات المستقبل لدى موظفي الجهات الاتحادية، وتحقيق مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031" في بناء كوادر وطنية قادرة على مواكبة التغيرات وتسريع الأداء الحكومي.

وأكدت الهيئة في هذا الصدد أن النظام الجديد يجسد نهجاً مبتكراً في التعلم المستمر، ويدعم التكامل بين الأداء الوظيفي والتطور المهني، ويرتكز على تمكين الموظفين، وتعزيز جاهزيتهم بمهارات المستقبل، بما يواكب تطورات سوق العمل ويوفر لهم فرص نمو مهني مستدام.

وأوضحت أن النظام يتكامل بشكل مباشر مع نظام إدارة الأداء الوظيفي في الحكومة الاتحادية، الذي يولي أهمية خاصة للتعلم الذاتي والتطوير المستمر، ويدعم جهود الهيئة في تصفير البيروقراطية الرقمية.

ونوهت إلى أن ما يميز نظام التدريب والتطوير الجديد اعتماده على نموذج التعلم المتنوع (70-20-10)، الذي يوفر بيئة تعليمية مرنة وداعمة ليكون 70 بالمائة من التعلم المهني خلال العمل عبر الممارسات والتجارب والتحديات اليومية و20 بالمائة من التعلم من الآخرين، عبر التوجيه والإرشاد وتبادل الخبرات داخل فرق العمل، و10 بالمائة من التعلم الرسمي، كالتدريب في القاعات أو المنصات الرقمية والفعاليات المتخصصة.

ويركز نموذج التعلم المستمر وفق النظام على المهارات التخصصية، بنسبة لا تقل عن 70بالمائة للفئات القيادية والإشرافية والتخصصية، وبنسبة لا تقل عن 50 بالمائة للفئة التنفيذية.

ويرتكز نظام التدريب والتطوير الجديد على مجموعة من المبادئ منها تعزيز ثقافة التعلم الذاتي وإشراك الموظف في تصميم رحلة التعلم المستمر، والتركيز على الجاهزية المستقبلية من خلال تطوير مهارات المستقبل للموظفين السلوكية والتقنية، والتحول الرقمي في التعلم، بالاستفادة من أحدث التقنيات والأنظمة الذكية، وكفاءة الإنفاق عبر تبني أساليب مرنة وعملية في التدريب، وتعزيز ثقافة التحفيز باستخدام التدريب أداة لرفع الكفاءة المهنية.