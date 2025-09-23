انطلاق "ﻗﻤﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ 2025" غداً بدبي

دبي في 23 سبتمبر/ وام/ تنطلق في دبي ،غدا ، أعمال اﻟنسخة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ “ﻗﻤﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ2025 ” التي تستمر يومين ، ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ "ﻛﻮﻧﻜﺖ" ﻓﻲ "إﻛﺴﺒﻮ ﺳﯿﺘﻲ دﺑﻲ" ، بمشاركة أكثر من 900 ﻣﺸﺎرك ﻣﻦ أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر واﻟﻤﺮﺑﯿﻦ واﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﯿﻦ واﻟﺨﺒﺮاء وﺻﻨاع اﻟﻘﺮاروالمعنيين بشؤون الطفل في المنطقة.

يأتي عقد القمة تماشياً ﻣﻊ رؤية ﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات الرامية إلى دﻋﻢ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﺳﺮﯾﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺑﻤﺎ ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﺌﺔ أطﻔﺎل ﻋﺮب ﻓﺨﻮرﯾﻦ ﺑﮭﻮﯾﺘﮭﻢ ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻻزدھﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻟﻤﻲ.

تضم فعاليات القمة نحو 40 ﺟﻠﺴﺔ ﻧﻘﺎﺷﯿﺔ وورشة ﻋﻤﻞ وﻧﺪوة ﺣﻮارﯾﺔ ، يشارك فيها ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ، واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ، واﻹﻋﻼم، واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ، واﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓية ، بهدف تسليط الضوء على ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ وﺣﺎﺿﺮ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ، وﺻﯿﺎﻏﺔ رؤى ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ وﺗﺴﺘﺸﺮف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺨﻄﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ وواﻋﯿﺔ.

ﺗﺴﺘﻌﺮض اﻟﻘﻤﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ، ﻣﺜﻞ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ووﻗﺖ اﻟﺸﺎﺷﺔ، وﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿﮫ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ اﻷھﻞ واﻟﻤﺮﺑﯿﻦ، ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ ﺑﻨﺎء وﻋﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎه ھﺬه اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ.

وﺗﻌﺰﯾﺰاً ﻷﺛﺮ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻘﻤﺔ ﻋﻦ ﺷﺮاﻛﺘﮭﺎ ﻣﻊ "دﺑﻲ اﻟﻌﻄﺎء"، ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺸﺮﯾﻚ اﻟﺨﯿﺮي اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻘﻤﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ رﺳﺎﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺔ و"دﺑﻲ اﻟﻌﻄﺎء" ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، وﺑﻤﺎ ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﯿﻊ داﺋﺮة اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻷطﻔﺎل واﻷﺳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻹﻗﻠﯿﻤﻲ.

يقام بالتزامن مع القمة معرض ﯾﻀﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 20 ﺷﺮﻛﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﺗﻘﺪم ﺣﻠﻮﻻً ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ، واﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﺮﺑﻮي، واﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، واﻟﻔﻨﻮن.

ﺗﺤﻈﻰ اﻟﻘﻤﺔ ھﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﺮﻋﺎﯾﺔ "ﺟﯿﻤﺲ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ "، اﻟﺸﺮﯾﻚ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺸﺮاﻛﺎت اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ من ھﯿﺌﺔ أﺑﻮظﺒﻲ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة ، وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻶداب وعدد من الجهات والمنصات الداعمة الأخرى.