اقتصادية رأس الخيمة تبحث تعزيز التعاون مع وفد سنغافوري

رأس الخيمة في 23 سبتمبر/وام/ بحث دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مع وفد سنغافوري رفيع المستوى يزور الإمارة سبل تعزيز فرص التعاون الاقتصادي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي جرى خلال الزيارة أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية المستدامة بما يدعم التطلعات المشتركة في مجالات التنمية الاقتصادية.

وأشاد الوفد السنغافوري بقدرات الإمارة الصناعية ونهجها المتطور في مجالات الاستثمار والتصنيع.

وثمن الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة زيارة الوفد السنغافوري لإمارة رأس الخيمة التي تجسّد اهتماماً متبادلاً بفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري منوها إلى سعى اقتصادية رأس الخيمة إلى توفير بيئة عمل متكاملة ومرنة تعزز مكانة الإمارة وجهة جاذبة للأعمال.

استعرضت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة خلال الزيارة المزايا التنافسية التي تتمتع بها الإمارة، والتي تشمل بيئة عمل محفزة وبنية تحتية متطورة وخيارات مرنة لتأسيس الشركات، مع إمكانية التملك الأجنبي بنسبة 100% وتقديم حوافز ضريبية وجمركية علاوة على الموقع الاستراتيجي للإمارة الذي يسهل الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا، فضلاً عن فرص الاستثمار في قطاعات حيوية مثل السياحة والضيافة والعقارات والصناعة، واللوجستيات والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا.