مسؤولون : معرض “رؤية للتوظيف 2025” يوفر فرص عمل نوعية لشباب الإمارات

دبي في 23 سبتمبر/وام/ أكد مسؤولون أن معرض "رؤية للتوظيف 2025" الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي ، يشكل منصة حيوية لعرض أبرز البرامج والمبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب الإماراتي، وتوفير فرص نوعية تعزز جاهزيتهم لسوق العمل المستقبلي.

وأكد محمود العلوي، مدير عام قطاع الكفاءة المؤسسية في جهاز أبوظبي للمحاسبة، في تصريح لـ"وام"،على هامش المعرض أن مشاركة الجهاز في "رؤية للتوظيف 2025" تنطلق من الإيمان بأهمية إشراك الشباب المواطنين في مسيرة الحفاظ على الموارد العامة وتعزيز دورهم في حماية مكتسبات الدولة.

وقال إن مشاركة الجهاز هذا العام توفر العديد من الفرص للشباب المواطنين للانضمام إلى الجهاز في مختلف التخصصات، سواء المالية أو المحاسبية أو تقنية المعلومات أو أمن المعلومات وغيرها من المجالات، مشيراً إلى توفر شواغر مخصصة للخريجين الجدد عبر برنامج "النخبة"، إلى جانب شواغر أخرى لأصحاب الخبرة المؤهلين لتولي مناصب قيادية في الجهاز.

وأضاف أن نسبة التوطين في الجهاز تصل إلى نحو 95% وتشكّل الكوادر الوطنية الغالبية العظمى من القوى العاملة، مؤكدًا أن شباب الإمارات أثبتوا كفاءتهم في قيادة مختلف التخصصات داخل الجهاز، سواء في المحاسبة أو التدقيق أو النزاهة أو إدارة المعلومات أو التخصصات الإدارية الأخرى.

وأعرب العلوي عن اعتزازه بقدرة الكفاءات الوطنية على الاضطلاع بدور محوري في حماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، داعيًا الشباب المواطنين إلى زيارة جناح جهاز أبوظبي للمحاسبة في المعرض للتعرف على الفرص الوظيفية المتاحة والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجهاز.

من جانبه، أكد عبد العزيز الفلاحي، مشرف عام عمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، أن عدد الباحثين عن عمل من المواطنين في إمارة دبي انخفض من نحو 8800 باحث في مطلع عام 2022 إلى ما بين 1400 و1500 باحث في الوقت الراهن، بفضل المبادرات والبرامج النوعية الهادفة إلى تعزيز فرص التوظيف للمواطنين.

وقال الفلاحي إن حركة سوق العمل تشهد تغيرًا مستمرًا بفعل تخرج دفعات جديدة من طلبة المدارس والجامعات، إضافة إلى عودة بعض المواطنين من إمارات أخرى إلى سوق العمل في دبي، الأمر الذي يتطلب استحداث الحلول المبتكرة التي تقلل أعداد الباحثين عن عمل وتزيد من فرص التوظيف المستدام.

وأشار إلى إطلاق "منصة الموارد البشرية الإماراتية" كمرحلة أولى تجريبية وهي منصة متكاملة تقدم خدمات نوعية للطلبة والباحثين عن عمل ورواد الأعمال، تبدأ من عمر 15 عامًا وتمتد لما بعد التقاعد.

وأوضح أن المنصة تدعم الطلبة في المراحل الدراسية من خلال الإرشاد الأكاديمي واختيار التخصصات المناسبة لاحتياجات سوق العمل وتوفر فرص التدريب العملي (Internship) للطلبة الجامعيين منذ سنوات الدراسة الأولى، بما يعزز مهاراتهم العملية ويتيح لهم الحصول على عروض وظيفية قبل التخرج.

وفيما يخص مراحل الإطلاق، أوضح الفلاحي أن الإطلاق الحالي للمنصة تجريبي، ويتم العمل حتى شهر ديسمبر المقبل على تسجيل الشركات والجامعات والمدارس والباحثين عن عمل وذلك ضمن مرحلة مخصصة للتدريب ورصد الفجوات وتطوير المنصة، على أن يتم إطلاقها رسميا للجمهور في ديسمبر للاستفادة من خدماتها بشكل كامل.

من ناحيتها أكدت الدكتورة نجاة عبيد الله، النائب الأول للرئيس لإدارة الموارد البشرية في مركز دبي التجاري العالمي، أن المركز يستعرض من خلال مشاركته البرامج القيادية الموجهة للشباب الإماراتي ومنها برنامج "لامع" وبرنامج "قيادي" اللذان يهدفان إلى إعداد الخريجين الذين لا يملكون خبرة عملية، مشيرة إلى أن هذه البرامج تستقطب سنويًا نحو 20 مواطنًا ضمن معايير محددة أبرزها أن لا يقل المعدل التراكمي عن ثلاثة، بما يضمن تأهيلهم خلال سنتين ليكونوا جاهزين للانخراط في سوق العمل.

وأضافت أن هذه البرامج أثبتت نجاحها على مدى 11 عامًا، إذ استفاد منها ما بين 350 و400 مواطن تمكن العديد منهم من إبراز قدراتهم في قطاعات مختلفة، لافتة إلى أن المركز يقدم كذلك برامج متخصصة في مجالات الفنون والضيافة والتسويق والمبيعات، ضمن سقف عددي مماثل، بهدف التركيز على تنمية مهارات المشاركين وضمان جاهزيتهم.

بدوره قال أحمد القاسم، نائب الرئيس لإدارة المواهب في "دي بي ورلد" – دول مجلس التعاون الخليجي، إن العام الجاري شهد استفادة أكثر من 150 مشاركًا من برامج الشركة ومبادراتها، ما يعكس التزام "دي بي ورلد" برعاية الكفاءات الوطنية وتطويرها.

وأضاف أن "دي بي ورلد" ستحرص خلال المعرض على التواصل المباشر مع الخريجين والمهنيين الإماراتيين لتعريفهم بالمسارات والفرص المتاحة، وتوطيد علاقاتها مع المواهب الإماراتية المستقبلية.

وأوضح أن التوطين ركيزة أساسية لعمليات "دي بي ورلد" في دولة الإمارات التي تتضمن ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) ومؤخرًا، أكمل 15 خريجًا إماراتيًا برامج قيادية أطلقتها الشركة بالتعاون مع “شنايدر إلكتريك” واكتسبوا خلالها خبرة عملية في مجالات متنوعة مثل الاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والابتكار الرقمي، والقيادة، ما يبرز التزام "دي بي ورلد" الراسخ بتطوير كوادر إماراتية تواكب المستقبل واحتياجاته.

من جانبها، قالت عذاري محمد، مدير إدارة تنفيذي الموارد البشرية والتطوير في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إن الهيئة تحرص على تمكين الكفاءات الوطنية، إيمانًا بأنها الركيزة الأساسية في مسيرة الابتكار والريادة التي تتميز بها دبي.

وأضافت أن الهيئة تشارك في المعرض بطرح أكثر من 100 فرصة نوعية في مجالات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وأمن المعلومات، والهندسة والبنية التحتية الذكية.