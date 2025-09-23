بلدية دبي تطلق برامج تدريبية ومهنية مبتكرة خلال"رؤية للتوظيف 2025"

دبي في 23 سبتمبر/وام/أطلقت بلدية دبي مجموعة من البرامج الأكاديمية والتدريبية المهنية المبتكرة الهادفة إلى استقطاب وجذب أفضل المواهب والكفاءات الإماراتية وتأهيلها وتزويدها بالمهارات والأدوات المعرفية والأكاديمية وتمكينها لقيادة مستقبل القطاعات الحيوية، وذلك خلال معرض "رؤية للتوظيف 2025" الذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي و يستمر حتى 25 سبتمبر الجاري.

تمثل البرامج والمبادرات الجديدة محوراً رئيسياً في خطط بلدية دبي الاستراتيجية لتعزيز التوطين وتنمية الكفاءات المواطنة من خلال استقطاب وتطوير رأس المال البشري وتوفير بيئة عمل محفزة وداعمة تُمهّد الطريق لبناء جيل شاب مستقبلي واعد يمكن الاعتماد عليه في تحقيق مزيد من الريادة والابتكار على مستوى الدولة وبناء مستقبل مستدام في مختلف المجالات.

وكشفت بلدية دبي عن "برنامج مفتشي سلامة الغذاء باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي" الأول من نوعه في المنطقة والذي يتيح للمشاركين التفاعل مع سيناريوهات واقعية تشمل عمليات التفتيش في المطاعم والمطابخ مما يعزز من مهاراتهم العملية ويضمن جاهزيتهم لمواجهة التحديات اليومية في مجال الرقابة الغذائية.

وتطرقت إلى برنامج "الشهادة المهنية في تحليل البيانات" بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا – دبي والذي يهدف إلى تمكين الموظفين بالمهارات المتقدمة لاستخدام البيانات وجمعها وتحليلها وتوظيفها في دعم اتخاذ القرارات الإستراتيجية بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى جودة الخدمات ودعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة دبي.

وقالت عزة المرزوقي مدير إدارة الموارد البشرية في بلدية دبي إن التوطين يعد من الأولويات الرئيسة في بلدية دبي ونسعى في كل خططنا إلى استقطاب أفضل المواهب المواطنة وإطلاق برامج أكاديمية وتدريبية مبتكرة تسهم في تطوير مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل المستقبلي.

