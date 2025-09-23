محمد الشرقي يستقبل أمين عام اتحاد الإمارات للمصارعة ويطّلع على خطط الاتحاد وإنجازاته

الفجيرة في 23 سبتمبر/وام/ اطلع سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة خلال استقباله في مكتبه بالديوان الأميري، الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان أمين عام اتحاد الإمارات للمصارعة على إنجازات الاتحاد ومشاركاته الإقليمية والدولية وأجندة الموسم على صعيد بطولات المصارعة المقبلة للاتحاد.

وتعرف سموه خلال اللقاء على إنجازات ومشاركات إمارة الفجيرة في منافسات رياضة المصارعة عبر تحقيق 44 ذهبية، و26 فضية، و52 برونزية في البطولات المحلية خلال عام 2025 بمشاركة أكثر من 70 لاعبا من الإمارة وبتمثيل بارز لأندية الفجيرة (الفجيرة، مربح ودبا).

وأكّد سموه، ضرورة توجيه الاهتمام بتطوير رياضة المصارعة، ومواصلة تنظيم البطولات الإقليمية والدولية التي تعزز انتشارها واستقطاب الرياضيين لتحقيق نتائج مشرفة في منافساتها.

وأشار سموه، إلى التزام حكومة الفجيرة بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بشأن قطاع الرياضة والحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مختلف البطولات، ودورها في تعزيز منظومة القطاع الرياضي وتطويره ومواكبة رؤية دولة الإمارات في هذا المجال.

من جانبه، أكد الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان أن إمارة الفجيرة تُعد رصيدا استراتيجيا يعزز منظومة المصارعة الوطنية، شاكرا سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه ومتابعته لخطط وإنجازات اتحاد الإمارات للمصارعة.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.