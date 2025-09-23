"إينوك" تواصل جهودها لتمكين المواهب الإماراتية في قطاع الطاقة

دبي في 23 سبتمبر/وام / تعزز مجموعة إينوك جهودها لدعم وتمكين المواهب الإماراتية في قطاع الطاقة وتعزيز التوطين في القطاعات الحيوية عبر مشاركتها في معرض "رؤية للتوظيف 2025" الذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي.

توفر المجموعة وظائف في مجالات التكرير والهندسة الكيميائية والأمن السيبراني والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مستهدفة استقطاب أفضل الخريجين والمهنيين الإماراتيين للانضمام إلى عملياتها.

وحققت (إينوك) نسبة توطين تجاوزت 50% في عموم الوظائف، و100% في المناصب القيادية العليا، و79% في المناصب الإدارية المتقدمة، ما يعكس التزامها برؤية الإمارات 2031 لتعزيز الكفاءات الوطنية في قيادة القطاعات الاستراتيجية.

وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك إن معرض رؤية يشكل منصة مهمة للتواصل مع ألمع المواهب الإماراتية وضمهم إلى كوادر المجموعة، إذ يشكل الاستثمار في كوادرنا الإماراتية عاملاً حاسماً لنجاح عملياتنا ودفع عجلة الابتكار في قطاع الطاقة.