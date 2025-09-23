"ملتقى محمد بن راشد للقادة" ينطلق غداً بأجندة ثرية وحوارات استراتيجية

دبي في 23 سبتمبر /وام/ تنطلق غدا، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، والذي يجمع أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية سموه بأن تكون دبي أفضل مدينة في العالم.

يجسد الملتقى، الذي ينظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويكرس نهج سموه الريادي في إعداد قيادات قادرة على قيادة مسيرة التطوير المستدام في مختلف القطاعات.

وقال معالي محمد عبد الله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة إن ملتقى محمد بن راشد للقادة يجمع اليوم أكثر من 1000 من قيادات دبي، إلى جانب نخبة من الخبراء العالميين في مختلف الاختصاصات، تحت سقف واحد، لمناقشة تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أن تكون دبي أفضل مدينة في العالم.. هذا الملتقى يمثل تجسيداً حياً لمبدأ يؤمن به سموه: أن القيادة هي فعل مستمر من التغيير والتحول.. وأن دبي لا تقف عند الإنجازات السابقة، بل تعمل دائماً على إحداث تحولات جديدة ومستمرة، وإنجازات أكبر".

وأضاف معاليه أن الملتقى اليوم يمثل محركاً قوياً لتحولات جديدة في دبي، وإعداد قادة جدد يقودون هذه التحولات، وللتفكير الجماعي واتخاذ قرارات موحدة تلبي توجهات وأولويات دبي كما رسمتها رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تقوم على تمكين الإنسان، وبناء اقتصاد المستقبل، وتطوير مدن الغد، واستثمار التكنولوجيا في تحقيق جودة حياة استثنائية.. مخرجات هذا الملتقى، الذي يستلهم فكر سموه القيادي، ستشكل خارطة طريق جديدة لكل قائد في كل قطاع وفي كل مؤسسة، لضمان استمرار مسيرة التميز وتعزيز نموذج دبي الرائد عالمياً في التنمية المستدامة والتحول الإيجابي".

يتضمن ملتقى محمد بن راشد للقادة أجندة ثرية، حيث يشهد جلسات نقاشية وورش عمل وحوارات استراتيجية عدة يقدمها خبراء عالميون في مجالات الإدارة والقيادة.

ويبدأ الملتقى بكلمة افتتاحية لمعالي محمد عبد الله القرقاوي بعنوان "لماذا ملتقى محمد بن راشد للقادة؟"، كما يتضمن تنظيم خمسة مجالس قيادية، هي مجلس قيادات الهوية الثقافية والإعلامية، ومجلس قيادات اقتصاد دبي، ومجلس قيادات المدينة المستقبلية، ومجلس قيادات التكامل المجتمعي، ومجلس قيادات دبي التكنولوجية والرقمية.

وتلقي سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، كلمة افتتاحية خلال مجلس قيادات الهوية الثقافية والإعلامية، الذي يركز على ترسيخ هوية دبي وتعزيز حضورها الثقافي والإبداعي، ويبحث كيف يمكن للتراث والابتكار معاً أن يعمّّقا مكانة دبي حاضنة للتنوع الثقافي ووجهة للإبداع العالمي.

ويشهد مجلس قيادات الهوية الثقافية والإعلامية جلسة لسايمن آنهولت، المستشار العالمي ومؤسس "مؤشر الدول الجيدة"، بعنوان "القصة التي لا تحتاج لرواية"، وورشة قيادية تحت عنوان " الذاكرة القادمة: دبي كما يجب أن تُروى".

ويلقي معالي هلال سعيد المرّي المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، كلمة في افتتاح مجلس قيادات اقتصاد دبي، الذي يركّّز على القطاع الاقتصادي والاستثماري والمالي، واستعراض ممكنات تعزز تنافسية دبي، ويهدف إلى ترسيخ مكانتها عاصمة اقتصادية عالمية.

ويتضمن مجلس قيادات اقتصاد دبي جلسة بعنوان "التحولات الاقتصادية في العقد القادم" لإيرك بالوما، مدير مركز هيس للآفاق الجديدة لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، كما يتضمن ورشة قيادية بعنوان "كيف يفكر الاقتصاديون".

ويركّّز مجلس قيادات المدينة المستقبلية على صياغة مدن ذكية ومستدامة تتمحور حول الإنسان وتبنى من أجله، ويستعرض دور البنية التحتية ووسائل النقل المبتكرة والابتكار الحضري في رسم ملامح مدن متكاملة تستشرف المستقبل، كما يركّّز على بناء مدن ذكية ومستدامة تتمحور حول الإنسان، ويبحث دور البنية التحتية والتنقل المبتكر والابتكار الحضري في تعزيز جودة الحياة وإعادة تصور تجربة الإنسان في مدن الغد.

ويلقي الكلمة الافتتاحية في هذا المجلس، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ويتضمن المجلس جلسة بعنوان "خارطة مدن المستقبل.. من الرؤية إلى التطبيق"، يتحدث خلالها أمبيرتو فوجيلاندو، رئيس الأبحاث والشراكات في مختبر "المدن القابلة للاستشعار" التابع لمعهد "ماساتشوستس للتكنولوجيا"، ويشهد المجلس أيضا ورشة قيادية بعنوان "كيف نصمم مدينة المستقبل".

وتلقي معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، كلمة في افتتاح مجلس قيادات التكامل المجتمعي، الذي يركّّز على بناء مجتمع متماسك قائم على التلاحم الاجتماعي التماسك والازدهار المجتمعي وجودة الحياة، وتعزيز السياسات والمبادرات التي تضمن رفاهية جميع أفراد المجتمع.

ويشهد مجلس قيادات التكامل المجتمعي جلسة بعنوان "مُدن تُزهر بالإنسان"، يتحدث خلالها أندرو تاك رئيس تحرير مجلة "مونوكول"، كما يشهد المجلس ورشة قيادية تحت عنوان "كيف نخدم الإنسان لحياة أفضل في دبي".

ويركّّز مجلس قيادات دبي التكنولوجية والرقمية، الذي يبدأ بكلمة لسعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية، على التحوّّل الرقمي وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استشراف مستقبل الخدمات والأمن السيبراني، بما يعزّّز ريادة دبي مركزا عالميا للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

ويتضمن مجلس قيادات دبي التكنولوجية والرقمية جلسة بعنوان جلسة "التحولات التكنولوجية والرقمية في العقد القادم"، يتحدث خلالها يوري ماكسيموف رائد الأعمال والمؤسس المشارك لشركات التكنولوجيا الفائقة العالمية Positive Technologies، كما يتضمن المجلس ورشة قيادية بعنوان " القيادة في زمن الذكاء الاصطناعي".

وتتحدث الدكتورة تاشا يورك، الاخصائية والباحثة في علم النفس المؤسسي والمؤلفة الأكثر مبيعاً في نيويورك تايمز خلال جلسة بعنوان: "كيف يبدأ القائد بنفسه أولاً؟" عن دور القيادة الواعية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في سياقات تتسم بالسرعة والرهانات العالية، كما تقدم الدكتورة تاشا جلسة "ماستر كلاس"، بعنوان "قوة الوعي: منظومة للسرعة والتميز وروح الفريق".

ويشهد الملتقى جلسة بعنوان "كيف تصنع أثراً قيادياً يدوم؟"، يتحدث خلالها تود هنري، صاحب المؤلفات الشهيرة في فن القيادة والإدارة.

ويتضمن ملتقى محمد بن راشد للقادة جلسة حوارية بعنوان "كيفية تحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد بأن تكون دبي أفضل مدينة في العالم" يشارك فيها معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي، وسعادة عائشة عبدالله ميران مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وسعادة الدكتور عامر شريف المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية" ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وسعادة عمر حمد بوشهاب المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ويشهد الملتقى جلسة حوارية حول "فلسفة التجارة الحرة في دبي"، يشارك فيها معالي عبد العزيز عبدالله الغرير رئيس مجلس إدارة غرف دبي رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، وسعادة محمد العبار مؤسس "إعمار" و"نون" ورئيس مجلس إدارة "إيجل هيلز".

ويشهد ملتقى محمد بن راشد للقادة، تخريح عدد من منتسبي برامج مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ويسعى إلى بناء قيادات جديدة تستلهم فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في القيادة والإدارة، لتواصل مسيرة الريادة التي تتميز بها إمارة دبي، وتوفير منصة لتبادل الخبرات وعرض قصص نجاح عالمية، بما يعزز قدرات القيادات ويؤهلهم للتعامل مع التحديات بمرونة وابتكار.

كما يسعى الملتقى إلى تعزيز التفكير الاستراتيجي الجماعي في صناعة القرار، وصياغة وترتيب الأولويات، وبناء منظومة مستدامة لإعداد وتطوير قيادات قادرة على التعامل بكفاءة عالية مع التغيرات العالمية المتسارعة.