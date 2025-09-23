جمارك دبي تستعرض فرصا وظيفية لشباب الإمارات بمعرض" رؤية 2025"

دبي في 23 سبتمبر / وام/ تستعرض جمارك دبي خلال مشاركتها في معرض الوظائف "رؤية 2025" الذي انطلق اليوم، مجموعة من الفرص الوظيفية والتدريبية المخصصة للشباب الإماراتي الطامح للانخراط في العمل الحكومي والقطاع اللوجستي.

وتعرف جمارك دبي خلال مشاركتها ضمن منصة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ، الباحثين عن عمل، بالبرامج المهنية والمبادرات التطويرية التي تعزز بيئة العمل المؤسسية، وفي مقدمتها برنامج "مسار 33" الرائد.

وتستعرض أكاديمية دبي اللوجستية التابعة لجمارك دبي برامجها التدريبية المتخصصة في المجالات الجمركية واللوجستية والتجارية، والتي تهدف إلى تزويد الشباب بالمهارات العملية والمعرفية المتقدمة، بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وأكد محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي، أن مشاركة الدائرة في المعرض تأتي ضمن جهودها لتعزيز مكانتها وجهة جاذبة للمواهب الوطنية، توفرللشباب الإماراتي بيئة عمل متكاملة قائمة على الابتكار والإيجابية، تُمكّنهم من تطوير قدراتهم المهنية والإسهام بفاعلية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم بيئة الأعمال.