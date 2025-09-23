عبد الرحمن العور يفتتح الدورة الرابعة والعشرين من "رؤية 2025"

دبي في 23 سبتمبر/ وام / افتتح معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، رسمياً اليوم الدورة الرابعة والعشرين من "رؤية" معرض الإمارات للوظائف في مركز دبي التجاري العالمي، حيث استقبل الحدث الفريد من نوعه، والمتخصص في تنمية المهارات وتمكين المواهب، آلاف الشباب الإماراتيين الطموحين، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لتمكين المواهب الوطنية بالمهارات والفرص اللازمة للنجاح في سوق عمل سريع التغير.

وقام معالي الدكتور عبد الرحمن العور بجولة في المعرض زار خلالها مجموعة من الشركات العارضة من مختلف الصناعات في القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك مجموعة الإمارات، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومركز دبي التجاري العالمي، وكلية دبي للسياحة، وجهاز الإمارات للمحاسبة، ومجموعة شلهوب، وكلية السياحة، ومجموعة الرستماني، وسوق دبي الحرة، وشركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك"، وكليات التقنية العليا، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومجموعة ماجد الفطيم، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ووزارة الدفاع، وموانئ دبي العالمية، ومجموعة عبدالواحد الرستماني.

ويُنظَّم "رؤية 2025" بشراكة وثيقة مع عدة جهات حكومية، بما في ذلك دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، حيث يسهم دعم هذه الجهات المباشر للمعرض في تعزيز أجندة التوطين في دولة الإمارات واستراتيجيات تنمية القوى العاملة الوطنية.

وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي ، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: تعكس مشاركة المجلس في هذا الحدث البارز دوره المحوري في بناء الشراكات الفعالة مع الجهات الحيوية بمختلف مجالاتها، وتوجيه الطاقات الشابة نحو مسارات مهنية تواكب المستقبل وتدعم استدامة اقتصاد المعرفة كما تأتي امتدادا لجهود المجلس الدؤوبة نحو بناء بيئة مرنة تتيح فرصا نوعية تعزز تنافسية دبي كمركز عالمي للمواهب والابتكار، وترسخ دور رأس المال البشري الإماراتي في قيادة مسيرة التنمية الشاملة، بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية "نحن الإمارات 2031".

ومع مشاركة أكثر من 180 جهة عارضة، يُتوقع أن تكون نسخة هذا العام الأكبر على الإطلاق وعلى مدى الأيام الثلاثة المقبلة، سيتفاعل آلاف الشباب الإماراتيين بشكل مباشر مع مسؤولي التوظيف والمدربين المهنيين وقادة الصناعة والعارضين من كبرى الشركة الرائدة التي تغطي 25 صناعة رئيسية، وسيشاركون في ورش عمل وأنشطة تطوير المهارات في إطار الركائز الأساسية، وهي "التمكين والقيادة"، و"ريادة الأعمال والابتكار"، و"العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات"، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة الإمارات.

وقالت أسماء الشريف، مساعد نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض بمركز دبي التجاري العالمي: يُعدّ هذا المعرض المهني منصة تجمع الكفاءات الإماراتية المتميزة مع أبرز الشركات في الدولة، تمهيداً لثلاثة أيام من التواصل وبناء المهارات والريادة الفكرية. وسيتيح للحضور فرصة مواجهة تحديات واقعية والمشاركة في ورش عمل متنوعة، لعرض مهاراتهم وخبراتهم أمام أصحاب العمل المحتملين.

ويضمّ برنامج هذا العام باقة غنية من المسابقات المصممة لاختبار المهارات، وتحفيز الابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال، ويشمل مبادرات مثل: جائزة علماء المستقبل"، و"تحدي المبرمجين الشباب"، و"مهمة الكوكب الأحمر"، و"أكاديمية رؤية"، و"ابتكارات المستقبل"، و"مسابقة رائد الأعمال القادم" و"صناع التغيير"، ما يتيح للإماراتيين منصة لعرض إبداعهم ومهاراتهم في حل المشكلات وخبرتهم التقنية وطموحاتهم الريادية.

ويقدّم برنامج دورة 2025 أيضاً فرصاً في قطاعات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، وتجارة التجزئة، بالإضافة إلى قطاعات راسخة مثل الطيران، والخدمات اللوجستية، والمالية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا. ومن خلال تنويع المسارات المهنية، يواصل معرض "رؤية" تجسيد المشهد الاقتصادي المتطور لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويبني على سجله الحافل بالتأثير والنجاح.