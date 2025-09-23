الإمارات تشارك في الاجتماعات الـ42 لعمومية "الإيكاو" بمونتريال

دبي في 23 سبتمبر/ وام / تُشارك دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ42 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، التي انطلقت اليوم في مونتريال وتستمر حتى 3 أكتوبر، بوفد رسمي برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ويضم 100 ممثل عن قطاع الطيران المدني في الدولة، وبمشاركة سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني.

وتشهد أعمال الجمعية العمومية هذا العام انتخاب أعضاء مجلس الإيكاو، حيث تتطلع دولة الإمارات لتجديد مقعدها في المجلس، ما يعكس الدور القيادي والثقة الدولية بمكانتها في دعم وتطوير قطاع الطيران المدني عالمياً.

وقال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن مشاركة دولة الإمارات في أعمال الجمعية العمومية للإيكاو هذا العام تأتي لتعكس التزامنا المستمر بدعم منظومة الطيران المدني الدولي، وتعزيز السلامة والكفاءة والاستدامة في قطاع الطيران العالمي، مشيراً إلى أن الدولة يمثلها وفد كبير يضم كفاءات وطنية من مختلف الجهات المعنية، ويعكس الخبرة والتميز الإماراتي في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن الفعاليات المصاحبة، من المختبر المتخصص في الذكاء الاصطناعي إلى قمة الشباب وورش العمل، تهدف إلى تعزيز الابتكار، وتبادل الخبرات مع شركائنا الدوليين، بما يسهم في مزيد من التطوير لسياسات وممارسات الطيران المدني عالمياً.

وتنظم دولة الإمارات، ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، برنامجا حافلا من الفعاليات المصاحبة لأعمال الاجتماعات، من أبرزها المختبر الإماراتي المتخصص في الذكاء الاصطناعي في الطيران، والذي يقدم رؤية عملية حول سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتسريع التحول نحو قطاع طيران أكثر استدامة.

كما تنظم الهيئة جناح الدولة تحت شعار "معاً نرتقي بالطيران العالمي"، ويقدم الجناح عرضاً شاملاً لإنجازات دولة الإمارات وخبراتها في تطوير قطاع الطيران وربط الابتكار بالاستدامة، ويشارك فيه كل من شركة "سند"، وطيران الإمارات، وفلاي دبي، ومطارات أبوظبي، ومركز التنقل – أبوظبي، وطيران أبوظبي، وأكاديمية الاتحاد لتدريب الطيران، وشركة "أرشر"، وشركة Choppershoot، والمركز الدولي لاستشارات الطيران والتدريب -IACT، الذراع التجارية والتدريبية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني.

وتنظم الهيئة العامة للطيران المدني خلال فترة الاجتماعات أيضًا قمة الشباب في قطاع الطيران، ضمن برنامج تمكين الجيل القادم للمهنيين العاملين في مجال الطيران.

ويأتي تنظيم القمة بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، وبدعم من الهيئة الوطنية للطيران المدني في البرازيل، ومجلس المطارات الدولي، والمجلس التنسيقي الدولي لاتحادات صناعة الطيران والفضاء، والمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، وفريق العمل العالمي لمهارات الطيران والفضاء.

وتهدف القمة إلى تبادل الخبرات، وتطوير المهارات، وإتاحة الفرص للشباب للمساهمة في مستقبل صناعة الطيران المدني عالمياً.

كما تشهد مشاركة الدولة في أعمال الجمعية العمومية إطلاق الدفعة الثانية من البرنامج الوطني لقادة المستقبل في الطيران المدني، والذي يهدف إلى تمكين نخبة من الكفاءات الإماراتية الواعدة ممن يتمتعون بروح القيادة والالتزام، من خلال صقل مهاراتهم القيادية والمهنية وتعزيز جاهزيتهم لقيادة قطاع الطيران محلياً وعالمياً.

ويشتمل برنامج الوفد كذلك على عدد من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين من مختلف الدول الأعضاء بالإيكاو، لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى ورش العمل والجلسات النقاشية التي تهدف إلى تطوير سياسات وممارسات الطيران المدني بما يخدم نمو القطاع عالمياً.