تعاون بين "إسلامية دبي" و"محمد بن راشد للإدارة الحكومية" لإعداد 60 قائدا حكوميا شابا

دبي في 23 سبتمبر/ وام / وقعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي اتفاقية تعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لتنفيذ برنامج "تمكين قيادات المستقبل – الصف الثاني".

ويهدف البرنامج إلى إكساب 60 مشاركا من قيادات الصف الثاني في الدائرة مهارات متقدمة في القيادة وصنع القرار عبر برنامج تدريبي متكامل باللغة العربية يُنفذ على دفعتين خلال عامي 2025–2026.

ويعتمد البرنامج على خبرات أكاديمية وتدريبية متخصصة من كلية محمد بن راشد بما يسهم في صقل المواهب القيادية الوطنية وتعزيز قدرتها على تحقيق إنجازات استباقية واستشرافية في مختلف القطاعات.

حضر التوقيع سعادة أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وسعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إن شراكتنا الإستراتيجية مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تأتي تجسيدا لإيماننا الراسخ بأن تأهيل الكفاءات الوطنية ليس خياراً بل ضرورة وطنية ملحة تفرضها متطلبات المرحلة الراهنة وتحفزها طموحات قيادتنا الرشيدة في بناء نموذج حكومي ريادي يرتكز على المعرفة ويقود التغيير من خلال الكفاءات المؤهلة والرؤى المبتكرة والتطبيقات الفاعلة.

وأكد بطي عبدالله الجميري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بالدائرة أن الرهان على الشباب كبير فهم جوهر المؤسسات وطاقتها الحيوية ودعمهم وتأهيلهم واجب وطني ودور أصيل على عاتقنا كمسؤولين وتأتي هذه الاتفاقية لتكون المسار الصحيح لصقل مهاراتهم وإعدادهم لمتطلبات المرحلة المقبلة بما يعزز جاهزيتهم لاستشراف المستقبل وتبني الابتكار وبناء مؤسسات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات وترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي في صناعة القيادات.