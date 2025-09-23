مكتبات الشارقة" تطلق مشروع "حاضنة البحث العلمي" لطلاب الثانوية

الشارقة في 23 سبتمبر/ وام / أطلقت مكتبات الشارقة العامة بالتعاون مع جامعات الشارقة وكلباء وخورفكان مشروع "حاضنة البحث العلمي" وذلك بالتزامن مع انطلاق النسخة السابعة من معرض التخصصات الجامعي المقام حاليا بمقر هيئة الشارقة للكتاب بهدف تمكين طلاب المرحلة الثانوية “الصفوف 10–12” من اكتساب مهارات البحث العلمي بأسلوب تفاعلي متكامل داخل بيئة المكتبة.

ويشارك في المشروع ما بين 20 إلى 30 طالباً في كل مجموعة عبر برنامج تدريبي يستمر حتى 5 أكتوبر 2025 في مكتبات كلباء ووادي الحلو وخورفكان ودبا الحصن.

ويركز المشروع على تنمية وعي الطلاب بمفهوم البحث العلمي وأخلاقياته وتعليمهم مهارات البحث الذكي باستخدام المنطق البوليني وقواعد البيانات الأكاديمية إلى جانب تطوير قدراتهم على كتابة التقارير والإشارة إلى المصادر بشكل أكاديمي والتدريب على العرض والتقديم أمام الجمهور كما يوفر المشروع بيئة تعليمية تعزز قيمة البحث الذاتي والتعلم المستقل.

وقالت إيمان بوشليبي مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة في هيئة الشارقة للكتاب إن مكتبات الشارقة العامة تنظم هذا المشروع انطلاقاً من إيمانها العميق بالصلة الوثيقة بين البحث العلمي والمكتبات فالمكتبة هي بيت الباحثين ورفوفها وقواعد بياناتها تمثل الملاذ الذي يرتكز عليه كل جهد علمي جاد ومن خلال مشروع “حاضنة البحث العلمي” نفتح أمام طلاب المدارس الثانوية فرصة مبكرة للتعرف على هذه البيئة والتدرب على أدوات البحث الأكاديمي في مكانه الطبيعي بما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويؤهلهم للمستقبل الجامعي والمهني بثبات.

وتشهد مكتبة كلباء العامة ومكتبة خورفكان العامة على مدى خمسة أسابيع متتالية برنامجاً تدريبياً متدرجاً، حيث انطلقت أولى الورش بعنوان اكتشاف البحث العلمي وتركزت على تعريف الطلاب بمفاهيم البحث وخصائصه والتمييز بين المعلومات العلمية والشعبية إلى جانب تدريبهم على صياغة سؤال بحثي ذكي.