معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات ينطلق غداً في إكسبو الشارقة

الشارقة في 23 سبتمبر/ وام / تنطلق غداً في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الـ 56 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الحدث الأبرز من نوعه في المنطقة والذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ويستمر حتى 28 سبتمبر الحالي بمشاركة أكثر من 500 عارض محلي وعالمي يمثلون 21 دولة إلى جانب 1800 من كبار المصممين والصناع والمتخصصين في قطاع الذهب والمجوهرات والساعات في العالم.

وتشهد هذه الدورة مشاركة نوعية على مستوى الحضور الدولي حيث تسجل نسبة المشاركات الخارجية أكثر من 68% من إجمالي العارضين مع انضمام دول تشارك للمرة الأولى مثل أستراليا وميانمار وباكستان إلى جانب نخبة من أبرز العلامات التجارية العالمية.

ويُقدم المعرض الذي يمتد على مساحة تزيد على 30 ألف متر مربع للزوار تجربة استثنائية تشمل عروضاً حصرية لأندر التصاميم الفاخرة من الذهب الألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ والساعات الراقية إلى جانب فعاليات مصاحبة من ورش عمل متخصصة وجلسات حوارية مع أبرز الخبراء والمصممين في القطاع كما يتيح الحدث منصة فريدة للعارضين والمصممين لإطلاق مجموعاتهم المبتكرة والكشف عن تصاميمهم الحصرية واستعراض منتجاتهم الأكثر تفرداً وإبداعاً فضلاً عن الوصول إلى قطاع واسع من العملاء والمشترين.

ومن المتوقع أن يُحقق المعرض نتائج إيجابية مُرضية للعارضين وتجار الذهب والمجوهرات ويساهم في زيادة نسبة مبيعاتهم لاسيما أن المعرض يشهد سنوياً إقبالاً كبيراً من الزوار الذين باتوا ينتظرون الحدث للتعرف على أحدث مجموعات المجوهرات الفاخرة والساعات الفريدة والأحجار الكريمة والمشغولات الماسية والاستفادة من الفرصة التي يتيحها الحدث للتسوق بأسعار تعزز مقتنياتهم الثمينة حيث كشفت النسخة الماضية من المعرض عن نجاحه في تسجيل أرقام قياسية على صعيد الأداء والحضور إذ بلغت قيمة المبيعات 105 ملايين درهم واستقطب الحدث87 ألف زائر من 106 دول كما شهد الحدث حضور 1400 متخصص تجاري من 63 دولة.