اتحاد الكرة يجري قرعة دور الـ16 لكأس رئيس الدولة

أبوظبي في 23 سبتمبر/ وام / أجرى اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم قرعة دور الـ16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وذلك في منارة السعديات بأبوظبي.

وأسفرت القرعة عن مواجهات تجمع كلاً من شباب الأهلي “حامل اللقب” مع البطائح في ملعب الأخير، فيما يستضيف خورفكان فريق كلباء، في استاد صقر بن محمد القاسمي، ويستضيف المتأهل الأول من دوري الأولى على ملعبه فريق العين، ويستضيف الوحدة نظيره الظفرة في استاد آل نهيان.

كما يلتقي بني ياس مع النصر في استاد آل مكتوم، ودبا مع الوصل في استاد دبا، والمتأهل الثاني من دوري الأولى على ملعبه مع الشارقة، فيما يستضيف فريق الجزيرة فريق عجمان في استاد محمد بن زايد.

وطبقا للوائح البطولة تقام المنافسات بداية من دور الـ16 بنظام خروج المغلوب، وذلك وصولا إلى المباراة النهائية المقررة في استاد محمد بن زايد.

وسيتم تحديد ملاعب المباريات الخاصة بالأدوار المقبلة وفقا للقرعة الخاصة بكل دور.

وأجريت مراسم القرعة بمشاركة 16 فريقاً، منها 14 فريقاً من أندية دوري أدنوك للمحترفين، إضافة إلى الفريقين اللذين سيتأهلان من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى.

من جانبه أكد عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد أن القرعة جاءت متوازنة بين جميع الأندية وهو ما يؤكد أن الأدوار المقبلة ستشهد المزيد من الإثارة والندية بين جميع الفرق المتأهله، لافتا إلى أن هذه المسابقة هي الأغلى وتنتظرها الأندية كل موسم وتجعل المنافسة عليها هدفا رئيسيا.