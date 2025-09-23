جائزة الشارقة للتميز تعتمد نموذج تميز عالمي في التقييم المؤسسي  لعام 2025

الشارقة في 23 سبتمبر/ وام / أطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة الدورة الجديدة من "جائزة الشارقة للتميز" لعام 2025 التي تُنظمها سنويًا تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وتشهد دورة هذا العام اعتماد نموذج عالمي مطوّر لعمليات التقييم مبني على الجيل الرابع يستند إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية في الأداء المؤسسي والابتكار والاستدامة.

ويعزز النموذج الجديد القدرات التنافسية لشركات القطاع الخاص في الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويُمكنهم من تبني مفاهيم الجودة والريادة والابتكار.

ويأتي إطلاق الدورة الجديدة من الجائزة في إطار التزام غرفة الشارقة بدعم منشآت القطاع الخاص والمساهمة في تحقيق رؤية إمارة الشارقة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز لتواصل بذلك الجائزة مسيرة إنجازاتها التي حققتها خلال السنوات الماضية وشهدت فيها مشاركة 600 شركة ومؤسسة من الإمارات ودول الخليج العربي وشملت 30 قطاعاً بما فيها القطاع الصناعي والتجاري وقطاعات التعليم والصحة والزراعة والمهني وهو ما عكس شمولية الجائزة ودورها كمحفّز لنشر ثقافة الأداء المتميز والحوكمة الفعالة والاستدامة المؤسسية عبر مختلف القطاعات.

وأوضحت غرفة الشارقة أن باب التسجيل في الدورة الجديدة مفتوح حتى 31 يناير 2026 داعية المؤسسات الحكومية ورواد الأعمال في إمارة الشارقة وكافة شركات القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الإمارات ودول مجلس التعاون إلى المشاركة في فئات الجائزة الثمانية وهي جائزة الشارقة للتوطين الخليجية وجائزة الشارقة للتميز الخليجية وجائزة الشارقة للتميز وجائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وجائزة الشارقة لرواد الأعمال وجائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية وجائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية وجائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة.

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز أن الجائزة تمثل إحدى الركائز الأساسية في إستراتيجية الغرفة الهادفة إلى المساهمة في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار إلى جانب دعم قطاع الأعمال وتمكين منشآت القطاع الخاص من الاستفادة من قيم الجودة والريادة والتميز المؤسسي.

من جانبها أشارت ندى الهاجري المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز المنشآت الاقتصادية في الشارقة والإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي إلى أن إجراءات التسجيل في الجائزة تمتاز بالسهولة وتتطلب من المتقدمين زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة www.shjseen.ae وتعبئة طلب التسجيل مع تحديد فئة المشاركة وإضافة نسخة عن الرخصة التجارية السارية وشهادة العضوية من غرفة التجارة والصناعة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص.

يشار إلى أن المشاركة في الجائزة متاحة لجميع منشآت ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة في فئات الجائزة باستثناء فئتين وهما "جائزة الشارقة للتميز الخليجية" المخصصة لمنشآت القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي و"جائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة" حيث سيتم ترشيح الفائزين بها من قبل مجلس أمناء الجائزة.